Ezeket a sportokat kerülje, ha nem akar prosztatagyulladást

Végre itt a nyár, hódolhatunk a nyári sportoknak. A nagy lelkesedés közepette azonban nem árt, ha óvatosak is vagyunk, különösen akkor, ha valamilyen makacs megbetegedés nehezíti az életünket – például prosztatagyulladás.

Ez a betegség igazán pokollá tudja tenni a férfiak életét. Tünetei között megtalálható a nehézkes, fájdalmas vizeletürítés, a húgyúti fertőzés, akut prosztatagyulladás esetén pedig a véres vizelet és a merevedési problémák is.

Kényes betegségről van szó, aminek az elkerüléséért nyáron is mindent meg kell tenni. Bár a sportolás a testünk karbantartásának legjobb módja, érdemes észben tartani, hogy milyen mozgásformák járulhatnak hozzá a prosztatagyulladás kialakulásához.

Főként azok a sportok tartoznak ide, amelyek nem elég, hogy nem feltétlenül mozgatják meg az egész testet, hanem még ülve is kell őket végezni. Ezt különösen azért fontos kiemelni, mert nagyon sok olyan magyar férfi van, aki ülőmunkát végez, és nekik aztán tényleg nem tanácsos a szabadidejüket is ebben a testhelyzetben eltölteni. Bármilyen fájdalmas is belegondolni, de a közkedvelt biciklizés is ebbe a kategóriába tartozik. Bár kevés jobb dolog van a Balatonkör teljesítésénél, a hosszú ideig tartó ülés, és a folyamatos izgés-mozgás a nyergen nem tesz jót a férfiak legbecsesebb testrészének. Ugyanez a helyzet a legtöbb vízisporttal is, ahol lényegében ugyanolyan hatások érik a férfiak hátsó felét: az evezés, kajakozás, jetskizés, vízibiciklizés mind-mind valamilyen mértékben hozzájárulhat a prosztatagyulladás kialakulásához, meglévő betegség esetén pedig végképp nem ajánlottak ezek a mozgásformák.

A fenti sportok ráadásul a biciklizéshez képest még abban is kockázatosabbak, hogy ezeknél még egy nagy adag hideg víz is bekerül a képletbe, ami magában rejti a felfázás lehetőségét is.

A férfiaknál ez azért is kockázatos, mert sokuk nem szeret egy kiadós strandolás után átöltözni, sokan hagyják magukon útban hazafelé is az átázott fürdőnadrágot. Ez kedvez az altest lehűlésének, a nedves, nyirkos környezet pedig segíti a baktériumok elszaporodását, amelyek előidézik a felfázást. Tévhit ugyanis, hogy csak a nők „képesek” felfázni, ez a veszély a férfiakat ugyanúgy fenyegeti. A felfázásnak pedig aztán rengeteg szövődménye lehet, többek között prosztatagyulladás is. Ezért értelemszerűen a parton való tartós ücsörgést is érdemes kerülni azoknak, akik az esélyét is ki akarják zárni a megbetegedésnek.

Természetesen nem arról van szó, hogy a felsorolt mozgásformákat minden férfinak teljesen száműznie kell az életéből. Mindössze arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mint az élet minden területén, itt is elsődleges a saját testünk épsége felett őrködni, és megtalálni azt az egyensúlyt, ami még egészséges és a fizikai aktivitásunkat is kielégíti. De ha valaki tényleg biztosra akar menni, még mindig rengeteg sport közül válogathat a focitól kezdve a strandröplabdán át a tollasig.

Ha pedig megtörtént a baj, célszerű mihamarabb szakemberhez fordulni a problémával, mert minél előbb megkezdődik a prosztatagyulladás kezelése, annál nagyobb eséllyel kerülhetjük el a poklok poklát.

Hirdetés Prosztatagyulladás tünetenyhítés ott, ahol a probléma van! A Proxelan végbélkúp az egyetlen, klinikai vizsgálattal igazolt, helyi hatású készítmény prosztatagyulladásra, amely ott enyhíti a panaszokat, ahol a probléma van. Az ápoló hialuronsav és gyógynövények kombinációja teljessé teszik a gyógyszeres kezelést, enyhítve a vizelési zavarokat, gáttájéki fájdalmakat. A szexuális aktivitást nem befolyásolja. Vény nélkül kapható a patikában, ezért könnyű hozzájutni, fellángoló fájdalmak esetén azonnal használható, akár hosszú távon is.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.