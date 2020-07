Ijesztően jól fizet, ha valaki azzal haknizik, hogy abuzálta a macskáját, vagy nyolcévesen játékokat csomagol ki

Shane Dawson több mint tíz évig zavartalanul videózott és kereste magát betegre YouTube-on, mígnem a napokban felfüggesztették a kifizetéseit, miután többeknek végre átlépte az ingerküszöbét pár humorosnak szánt megmozdulása. De Dawson viccesnek nevezett videóinál kevésbé durva dolgokat is elég csinálni ahhoz, hogy valaki lehetetlen összegeket keressen YouTube-on. A legnépszerűbbek vagy videójátékoznak, vagy egyszerűen csak kibontanak pár csomagot, amit levideóznak.

Shane Dawson YouTube-csatornáin felfüggesztették a hirdetéseket, pontosabban azok kifizetését, miután a youtubernek rasszista megnyilvánulásai voltak, többször viccelődött pedofíliával, illetve magyarázkodnia is kellett amiatt, hogy megdugta-e a macskáját vagy sem. Gyorsan felmerül a kérdés, hogy ez miért érdekes, hisz inkább mindenki örülhet, hogy most egy szörnyű emberrel kevesebb lesz a neten, és végre nem fizetnek tovább a hülyeségeiért.

De egyrészt Shane Dawson ezzel nem tűnik el, másrészt a felfüggesztés sem szól örökre, harmadrészt pedig azért érdekes ez az egész, mert Dawson több mint tíz éve gyárt tartalmakat a YouTube-ra, több mint tíz éve kap ezekért pénzt, és korábban soha senkiben még csak fel sem merült, hogy ezek olyan tartalmak, amiért nemhogy pénzt nem kéne fizetni, de egyáltalán nem is kéne egy nyilvános platformon szerepelniük.

De mi ez a Shane Dawson-botrány?

Az egész azzal kezdődött, hogy előkerült egy évekkel ezelőtti, humorosnak szánt videója, amin úgy tett, mintha az akkor 11 éves Willow Smith fotójára maszturbált volna. Ezen felül előszedtek még olyan felvételeket is tőle, ahol feketére festett arccal viccelődött (arról, hogy miért problémás a blackface, itt írtunk), illetve utánzott különböző rasszú embereket. Ezek a videók mind a hivatalos YouTube-csatornáján, a Shane Dawson TV-n jelentek meg, amiket azóta Dawson már nyilván letörölt.

Miután Willow Smith családja is tudomást szerzett az évekkel ezelőtti felvételről, Dawson egy bocsánatkérő videót posztolt az oldalára, és elnézést kért az évekkel ezelőtti megnyilvánulásai miatt, amikor pedofíliával és gyerekpornóval viccelődött. Aztán kapcsolt a YouTube, és június 29-én határozatlan időre felfüggesztette a kifizetéseket Shane Dawson csatornáin.

Dawsonnak párhuzamosan három csatornája fut a YouTube-on:

A Shane 22,5 millió feliratkozóval,

a Shane Dawson TV 8,4 millió feliratkozóval,

illetve a ShaneGlossin 3,7 millió feliratkozóval.

A legtöbb feliratkozóval rendelkező oldalán havi szinten 35 milliós megtekintést tud elérni, új, legkevesebb feliratkozóval rendelkező oldalán pedig havi kétmilliós megtekintése van. Ezek a számok azért fontosak, mert ezek miatt keresi, pontosabban kereste magát betegre eddig Dawson.

Egy pár hónappal ezelőtti cikk Dawson YouTube-videókból szerzett vagyonát 36 millió dollárra becsülte. Ez átszámítva több mint 11 milliárd forint. Persze ebben valószínűleg már benne van az is, hogy Dawsonnak megjelent pár könyve is, bár nyilván azok sem léteznének a videói nélkül.

Februárban – még a mostani botrány előtt – Dawson fő csatornáján 25 millió feliratkozó volt, és addig több mint hatmilliárd megtekintést szedett össze csatornája indulása óta. Naponta átlagosan másfél millió megtekintése volt a videóin, amivel naponta 7500 dollárt, vagyis közel 2,5 millió forintot keresett. És ez csak az egyik csatornája. Sőt, ezekkel a számokkal Shane Dawson be sem került az elmúlt év tíz legjobban kereső youtubere közé.

Igazán sok pénzért a világ legegyszerűbb dolgait is elég levideózni

A Forbes a 2018 júniusát követő egy évben vizsgálta a legnépszerűbb youtuberek bevételeit – amikből még nem adóztak, nem fizették ki az ügynökeiket, ügyvédeiket, stb. Cikkük szerint a tizedik helyen álló youtuber is egy év alatt 11,5 millió dollárt, vagyis három és fél milliárd forintot keresett csak azzal, hogy videókat gyártott, a legnépszerűbb pedig ennek több mint kétszeresét. Most pedig nézzük a top 10-es listát, hogy végre mindenki nagyon rosszul érezze magát. (Az összegek, amit a youtuberek a videóikon megjelenő hirdetésekért kapnak, országonként változnak, vagyis Magyarországon, pláne magyar nyelven, hasonló videókkal ilyen pénzeket nem nagyon lehet összeszedni még ugyanakkora nézettséggel sem.)

1. Ryan Kaji – 26 millió dollár (8 milliárd forint)

Öt éve van YouTube-csatornája, és mindössze nyolcéves. Háromévesen kezdte – pontosabban kezdték a szülei – azzal, hogy a gyereket levideózták, ahogy kicsomagolja az új játékokat, amiket kapott. Az egész csatornája arról szól, hogy új játékokat próbál ki.

2. Dude Perfect – 20 millió dollár (több mint 6 milliárd forint)

Öt darab harmincas pasi csatornája ez, ahol extrém sportolnak és Guinness-rekordokat döntögetnek.

3. Anastasia Radzinskaya – 18 millió dollár (több mint 5,5 milliárd forint)

Egy orosz kislány, aki apja segítségével készít nagyon színes, agyoneffektezett videókat nehezen értelmezhető témákban, gyakorlatilag mindenről.

4. Rhett and Link – 17,5 millió dollár (közel 5,5 milliárd forint)

Rhett McLaughlin és Link Neal a YouTube első sztárjai közé tartoznak, akiknek annyi a tudományuk, hogy fura ízű csipszet esznek, vagy épp Kelly Rowlanddel együtt énekelnek. Persze mindezt nyilván viccesen, amiből készítettek már podcastot, illetve könyveket is.

5. Jeffree Star – 17 millió dollár (5,2 milliárd forint)

Zenészként kezdte a MySpace-en, majd átment a YouTube-ra, ahol már sminkvideókat készít. Nemrég állt össze egyébként Shane Dawsonnal, annak beauty-csatornája kedvéért.

6. Preston (Preston Arsement) – 14 millió dollár (4,3 milliárd forint)

Gamer. A Call of Duty-val játszik, emberek meg nézik közben.

7. PewDiePie (Felix Kjellberg) – 13 millió dollár (4 milliárd forint)

Egykor az egyik legnépszerűbb, legismertebb és legtöbbet kereső youtuber volt, pedig gyakorlatilag ő is csak egy gamer, igaz emellett sikerült pár rasszista és antiszemita videót is megosztania. 2019 közepén bejelentette, hogy szünetelteti YouTube-csatornáját, aztán ez végül nem jött össze, és továbbra is posztol.

8. Markiplier (Mark Fischbach) – 13 millió dollár (4 milliárd forint)

Holtversenyben van PewDiePie-jal, és ő is gamer, vagyis videójátékozik.

9. DanTDM (Daniel Middleton) – 12 millió dollár (3,7 milliárd forint)

Ő is játszik, csak ő Minecrafttal és Fortnite-tal.

10. VanossGaming (Evan Fong) – 11,5 millió dollár (3,5 milliárd forint)

Igen, ő is videójátékos. Általában GTA-val vagy Minecrafttal játszik.

És ha még ez sem volt elég, emlékezzünk meg újra a világ egyik leggyökerebb youtuberéről, Jake Paulról, aki nemrég ismét bizonyította, hogy közeleg a világvége.

Jake Paul egy igazi gyökér Vajon létezik ember, aki csak azért kimegy Amerikában egy tüntetésre, hogy abból is nézettséget kovácsoljon, aki ráküld a legjobb barátjára egy pornószínészt, vagy hazudik arról, hogy milliókkal támogat egy másik videóst? Bizony, létezik: Jake Paulnak hívják.

Kiemelt kép: Instagram/Shane Dawson