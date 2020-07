A YouTube keményen megbünteti az egyik népszerű youtubert évekkel ezelőtti videói miatt

Shane Dawson számára jelentős az anyagi veszteség.

A YouTube június 29-én határozatlan időre felfüggesztette a kifizetéseket Shane Dawson csatornáin, ezek név szerint a 22,5 millió feliratkozóval rendelkező Shane, a Shane Dawson TV, amit 8,4 millióan követnek és a viszonylag frissnek számító, beauty témákkal foglalkozó Shane Glossin’, aminek 3,7 millió feliratkozója van.

A videómegosztó Dawson évekkel ezelőtti tartalmait kívánja büntetni a döntéssel, mert úgy gondolják ez még most is rossz hatással van a közösségre, a nézőkre és a hirdetőkre egyaránt – írja a Tubefilter. Dawson korábbi idiótaságai pedig valóban most is aktívan jelen vannak, amiért újra és újra elnézést kell kérnie.

Néhány napja például amiatt kellett szabadkozni, mert korábban azt játszotta el, hogy Willow Smith fotójára maszturbál. És nem ez volt az egyetlen pedofil poénja. Emellett rasszista megmozdulásai is sokszor voltak és amiatt is magyarázkodnia kellett, hogy tényleg megdugta-e a macskáját.

Shane Dawson tehát rendesen megissza a levét annak, ahogy évekkel ezelőtt viselkedett. Ráadásul az anyagi veszteséget nem csak a YouTube-on könyvelheti el magának. A Target is úgy döntött, hogy két könyvét leveszi a polcairól, a Morphe pedig a Jeffree Starral közös sminkkollekcióját dobta ki.

Kiemelt kép: Instagram/@shanedawson