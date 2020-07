Meztelenre vetkőzött a képviselő a videócsetes önkormányzati gyűlésen, és zuhanyozni kezdett

Azt hitte, hogy ezt senki sem látja, de nagyot tévedett.

Bejelentette lemondását egy spanyol önkormányzati képviselő, miután egy videocseten keresztül tartott gyűlés közben elment zuhanyozni, és ezt akaratán kívül mindenki végignézte. És a mindenki nem csak a virtuális gyűlésen részt vevő többi önkormányzati dolgozót jelentette: a gyűlést ugyanis élőben közvetítették újságíróknak, valamint a település lakóinak is.

Az előző héten tartott gyűlés reggel nyolc órakor kezdte a Spanyolország északi részén található, 52 ezer fős Torrelavega város önkormányzata, és dél környékén Bernardo Bustillo elkezdett panaszkodni, hogy még zuhanyozni sem volt ideje, és még több elintéznivalója is lenne aznapra.

Az úszóoktatóként is dolgozó férfi ekkor azt hitte, hogy ügyes megoldást talált arra, hogy részt is vegyen a virtuális gyűlésen, de közben le is tudjon zuhanyozni. A laptopját bevitte a fürdőszobába, a videocsetes ablakot pedig kis méretre rakta, azt gondolva, hogy így hallhatja, mint mondanak a többiek, de őt közben nem senki sem látja.

Majd, miközben azt hitte, hogy a videokamera már nem veszi őt, mindenki szeme láttára levetkőzött, és elkezdett zuhanyozni. A meetingen részt vevő többi önkormányzati képviselő közben kétségbeesetten próbálta felhívni erre a férfi figyelmét. A videón hallani, ahogy a polgármester közli:

Mondjatok valamit Berninek. Gyorsan, mondjatok valamit.

Egy másik résztvevő pedig azután érdeklődött, hogy nem tudják-e valahogy Bustillo videóját szétkapcsolni, miután mobilján is hiába hívták, hogy szóljanak neki. A problémát a polgármester végül azzal oldotta meg, hogy gyorsan véget vetett az egész gyűlésnek.

🎥VÍDEO | “Decidle algo a Berni. Decidle algo, rápido”. El secretario general del PSOE de Torrelavega y concejal, Bernardo Bustillo, se ducha durante un pleno municipal telemático y no apaga la cámara. Atención a la cara del alcalde López Estrada (arriba a la derecha) pic.twitter.com/pdttr7YwWo — 🅰️hora Cantabria (@AhoraCantabria) July 1, 2020

Az eset aztán gyorsan terjedni kezdett a közösségi oldalakon, és a botrány miatt Bustillo végül bejelentette lemondását. A férfi ugyanakkor közölte, hogy úszóoktatóként a fél életét gyakorlatilag félmeztelen emberek között félmeztelenül, és sosem tartotta szégyellnivalónak a pucér testet, és bánja, hogy politikai karrierje egy jellemzése szerint semmiség miatt ért véget.

Kiemelt fotó: Twitter/Ahora Cantabria