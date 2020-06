Hien arcápolásához egy nyuszis fejpánt és egy, a szájából lógó cigi is hozzátartozik

Hien arcápolásához egy nyuszis fejpánt és egy, a szájából lógó cigi is hozzátartozik

Végre egy szépségápolási rutin, amivel azonosulni tudunk.

Hien Instagramra töltötte fel ezt a képet, amin éppen egy hófehér arcmaszk fedi az arcát, miközben egy hatalmas cigit szív. A fejpánt feltehetőleg azért fontos, mert így nem lóg az arcába a haja, az csak a hab a tortán, hogy nyuszifülek díszítik. Egy kommentelő meg is jegyzi, hogy így kell élni. Ugye, ön is lenne most Hien helyében?

A bejegyzés megtekintése az Instagramon HIEN (@hien999) által megosztott bejegyzés, Jún 25., 2020, időpont: 9:32 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@hien999