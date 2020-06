Ez az a gitár, amin az 1993-as MTV Unplugged-ban is játszott.

Kurt Cobain ikonikus gitárja, egy 1959 Martin D-18E kelt el a napokban egy aukción, hatmillió dollárért, vagyis 1,8 milliárd forintért – írja a Hollywood Reporter. A gitárt az ausztrál Peter Freedman, a Røde Microphones tulaja. A licit egymillió dollárrról indult.

Az 1994-ben, 27 évesen elhunyt Kurt Cobain olyan dalokat játszott ezen a gitáron, mint az About a Girl vagy az All Apologies, és ezen a gitáron játszott az 1993-as MTV Unplugged-on is.

