Eminem őket tartja a valaha volt legjobb rappereknek

Eminem egy youtuber videójára válaszolt a Twitteren, aki arra kereste a választ, ki a világ legjobb rappere. Kapott is egy megfejtést az egyik legjobbtól, ugyanis Eminem a saját szubjektív listáját bedobta kommentben.

Ahogy írja:

Egy másik tweetben tovább is ment:

For me, in no particular order… Toss up between wayne, pac, royce, jay, redman, treach, g. rap, biggie & king crook….

— Marshall Mathers (@Eminem) June 14, 2020