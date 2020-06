Köllő Babett: Nem tudom megszámolni, hogy hányszor csalódtam már emberekben

A luxusfeleség ugyan a konkrét szituációt nem osztotta meg követőivel, de érezhetően friss csalódásról van szó. Ennek ellenére nem szándékozik magába roskadni.

Nem tudom megszámolni, hogy hányszor csalódtam már emberekben. Olyan emberekben, akiket fontosnak hittem és akikről azt hittem, hogy én is fontos vagyok a számukra. De nem is érdekel! Tudjátok miért nem? Mert ettől én nem fogok megváltozni! Mert ettől még nem zárkózom be! Nem leszek olyan, mint ők! Újra és újra meg fogom nyitni a szívemet, mert bár sok rossz is betalál, de rengeteg csodás dolog is! Ne féljetek érezni! Szerelmet, barátságot, szeretet! Szeretet adni és kapni a legcsodálatosabb dolog! Ne éljetek félve! Úgy nincs értelme.❤️❤️❤️❤️❤️