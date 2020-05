„Kérem, nem kapok levegőt” – Vonatra fújt graffitivel üzentek Belgiumból

Így szolidarítanak George Floyddal.

Világszintű felháborodást okozott a minneapolisi George Floyd halála, aki egy rendőri igazoltatás során vesztette életét, miután egy járőr perceken keresztül térdelt az életéért könyörgő férfi nyakán. Azóta az Egyesült Államokban több helyen is tüntetések kezdődtek, miközben sztárok és közéleti figurák egész sora ítélte el a rendőri erőszakot, és emlékezett meg Floydról.

Floyd azt ismételgette a nyakán térdelő járőrnek, hogy nem kap levegőt. Ez, vagyis az „I can’t breathe!” lett később a tüntetések jelszava is. Egy, a Twitteren keringő videó szerint Belgiumban ugyanezt a mondatot fújták fel egy vonatra is, ezzel is szolidarítva Geroge Floyddal.

Graffiti art on the side of a train in Belgium reads ‘Please, I can’t breathe’ in memory of George Floyd pic.twitter.com/6MxLYRlTad — NowThis (@nowthisnews) May 30, 2020

A videót már több mint 4 ezren osztották meg, köztük Guy Verhofstadt belga liberális politikus is.