Így nézett volna ki Baby Yoda az eredeti tervek szerint

Gyerekek halálra ijesztésére különösen alkalmas.

Tavaly év végén került képernyőre a The Mandalorian című Star Wars-sorozat, ami nem csak a Csillagok háborúja univerzumát bővítette, de elhozta nekünk az utóbbi évek legcukibb tévés karakterét is, akiért tényleg csak rajongani lehet. Igen, Baby Yodáról van szó, aki jött, látott, és rögtön elbűvölt mindenkit, nem mellesleg óriási távlatokat nyitott a Disney előtt is az eladható merchendise termékek tekintetében.

Sokkoló belegondolni, hogy Baby Yoda lehetett volna kevésbé aranyos is. Vagy, hogy lehetett volna egyenesen ijesztő. Pedig az előzetes tervek erről árulkodnak.

Some early designs for Baby Yoda in ‘THE MANDALORIAN’ have been officially released. (Source: https://t.co/I9UeMiDPx5) pic.twitter.com/P3XORbrREl — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 29, 2020

A Vt arról ír, hogy az ifjú Yoda külsejéhez először A Birodalom visszavág Yodáját vették alapul, ami már csak azért sem szerencsés, mert ő akkor már élete utolsó éveiben járt. Nehéz elképzelni, hogy sok bögrét eladott volna a Disney ezzel a figurával, de mindannyiunk szerencséjére még időben észbe kaptak.

Abban viszont lenne fantázia, ha a fenti alakot is képernyőre vinnék egy olyan sorozatban, ahol Yoda átáll a sötét oldalra.