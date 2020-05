A járvány ellenére több százan gyűltek össze egy tehén temetésére Indiában

Eljárást indítottak az indiai hatóságok legalább 150 ember ellen, akik a járványügyi szabályok megszegésével dísztemetést tartottak egy tehénnek, Uttar Prades állam egyik falujában – jelentette a helyi sajtó. A helyi rendőrség azután intézkedett, hogy a temetési menetről készült videó terjedni kezdett a közösségi oldalakon.

A rendőrség közlése szerint 25 résztvevőt azonosítottak, akik ellen a járványügyi törvények megsértése miatt indítottak eljárást, mert tettükkel terjeszthették a betegséget, és nem tartották be a tisztviselők utasításait. Azt nem közölték, hogy bárkit is letartóztattak volna. A gyászolók többsége nő volt, és szemtanúk elmondása szerint egyikükön sem volt maszk.

#UP: 100 #women among 150 #booked for taking out a “grand” procession to bury a #cowcarcass in #Aligarh violating #Covid-19 #lockdown. @timesofindia pic.twitter.com/beRXmfZNdQ

