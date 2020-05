Végre megölelhette nagyszüleit a 10 éves kislány, és ehhez csak egy rakás fóliára volt szüksége

A lány találékonysága a nagyszüleit is váratlanul érte.

A karantén talán legszörnyűbb velejárója, hogy határozatlan időre szinte mindannyian el vagyunk tiltva valamelyik szerettünktől. Ez persze érthető, felelősségteljes döntés mindenki részről, hiszen a kontaktszám minimalizálásával vehetjük fel eredményesen a harcot a koronavírussal, idősebb rokonainkat pedig különösen fontos, hogy óvjuk a fertőzés veszélyétől.

De mit tegyen egy 10 éves, aki már hetek óta nem ölelhette meg a nagyszüleit?

A Bored Panda szúrta ki, hogy a kaliforniai Riverside-ban élő Paige olyan bámulatos találékonysággal oldotta meg a helyzetet, amit minden technika órán megirigyelnének. A 10 éves lány tetemes mennyiségű fóliával először befedte az ajtót, majd kívül és belül is helyet csinált rajta összesen négy karnak, négy ormányhoz hasonló fóliaréteg segítségével, így már semmi akadálya nem volt annak, hogy megölelje nagyanyját és nagyapját. Valódi érintkezésről persze szó sem lehetett, de a kedves pillanatok így is megvoltak, miközben annak az esélyét is kizárták, hogy a nagyszülők bármit elkapjanak.

A történetet Paige édesanyja, Lindsey osztotta meg a Facebokon. Posztjában leírta, hogy lánya az interneten talált rá erre a megoldásra, ezen felbuzdulva pedig eltökélte, hogy amint lehet, ő is meg fogja „ölelni” nagyanyját és nagyapját.

A nagy találkozásról Lindsey egy rövid videót is közzé tett a Facebookon.