„Én kapcsolom ki a lélegeztetőgépet” – megrázó interjút adott egy brit nővér

A lélegeztetőgépek kikapcsolása Juanita Nittla feladatai közé tartozik. A londoni Royal Free Hospital intenzív osztályán 16 éve dolgozó főnővér munkája a koronavírus-járvány berobbanása óta különösen kemény és kegyetlen. A 42 éves ápolónő a BBC-nek azt mondta:

Egy lélegeztetőgép lekapcsolása mindig nehéz döntés. A legnehezebbek egyike. Az orvosokból álló csapatnak figyelembe kell vennie, hogy maradt-e esélye a betegnek az állapota javulására, ha igen, milyen mértékűre, de figyelembe kell venniük páciens korát, egyéb betegségeit is.

