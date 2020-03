Két technika segíthet élvezni amit a partner ad

Kihívást jelenthet a gyönyör fogadása, nehéz lehet kiszállni a fejben zajló gondolatoktól, a korábbi rossz élményektől, szabadulni a kényelmetlenség érzésétől. A kapott élmény befogadását befolyásolja az is, hogy hogyan érezzük magunkat a saját testünkben, hogy milyen a fizikai környezet (igen, még a fények és az ágynemű tisztasága is számít), a hétköznapi élet stressz szintje és az is, hogy éppen hányan vannak abban a lakásban, a háztartásban, hogy a gyerekek bármikor benyithatnak-e. Az, hogy mennyire képes valaki élvezni mindazt, amit a partner nyújt az ágyban (orálisan, kézzel, behatolással), mindig újratanulható, ez is egyike azoknak a képességeknek, amiket bármikor fejleszthetünk.

Csak lélegezz! Ha a partner örömmel nyújtja azt, amit, azaz láthatóan szívesen csinálja, lelkes, élvezi és felizgatja, akkor a befogadó fél számára is izgató lesz. De sokak számára ennyi nem elég ahhoz, hogy képesek legyenek átadni magukat annak, amit kapnak, akkor sem, ha a partner valóban tökéletesen úgy nyúl oda, úgy érint ott, ahogyan nagyon kellemes. Ez teljesen normális érzés, sokan vannak, akiknek nehezen megy a feloldódás, és erre is van segítség. A szexuális cselekvéseket fogadni nem passzív történés, a befogadói készség növelhető, elsajátítható. A két technika a légzésről és a hangokról szól. Megtörténhet, hogy szex közben amikor egy-egy hangosabb sóhaj vagy nyögés kitör belőlünk, idegennek tűnik az egész helyzet. Ez azért is van, mert sokan a maszturbáláskor semmilyen hangot nem adnak ki, és ha helyzet van, akkor természetes, hogy a hangok is közrejátszanak a szexuális élményben. Ez azonban kizökkenthet bárkit abból a szituációból amit csinál, ha szokatlan számára az, hogy a saját nyögését, hangját hallja vissza a szobában/réten/autóban, bárhol. De éppen ez az a dolog, ami segíthet a gyönyör befogadásában: gyakorolni kell azt, hogy van hangunk és élvezet van a hangban mégpedig úgy, hogy veszünk egy óriási mély lélegzetet és amikor kifújjuk a levegőt, kiadunk valamilyen hangot. Ez lehet az első lépés ahhoz, hogy feloldódjunk majd partnerhelyzetben is. Julia R. Heimann a Becoming Orgasmic című könyvében azt javasolja, hogy önkielégítéssel készüljünk fel a partner nyújtotta gyönyörökre, úgy, hogy szerepjátékszerűen eljátsszuk hanggal is a szexet. Ez egy jó módszer arra, hogy megszokjuk a saját hangunkat, hogy felkészüljünk a partnerrel való szexre, akkor is, ha eleinte hülyén érezzük magunkat, ha nevetségesnek tűnik a szituáció. A gyakorlás tehát a mély lélegzetvétellel és a sok-sok nyögéssel kezdődjön. Az állkapocs lazább lesz, a száj nyitott, így az érzelmeket is kifejezhetjük a sóhajokkal. Minél több ilyen hangot adjunk ki, szoktassuk magunkat ehhez, korrigáljuk, és nem baj, ha úgy hangzik, mintha ásítanánk, vagy mintha egy rágcsáló haldokolna. Minél hitelesebb, minél inkább a testből önmagából jön, annál jobb! A mély, tudatos légzés segít kikapcsolódni. A szerepjátékszerű önkielégítés abban is segít, hogy bizonyos gátlásokon saját magunk dolgozzunk otthon. Például a tükör előtti maszturbálással azt a gátlást, hogy zavaró, ha figyelnek a világos szobában, hogy mindenképpen sötétségre van szükségünk a jobb szexuális élményhez, áthidalható. A légzés kiemelkedően fontos, akár egyedül van az ember, akár partnerrel. Bizonyára sokan tapasztalták már azt is, hogy ha visszatartják a lélegzetüket, akkor erőteljesebb lehet a tetőpont, hamarabb el lehet oda jutni erős koncentrálással. Éppen ezért is fontos a mély, egyenletes légzés, ez is segíthet benne maradni a helyzetben, a gondolatok kevésbé csaponganak akkor, ha odafigyelünk arra, éppen mi történik a testünkkel. Adni és kapni jó Vannak, akik szex közben arra figyelnek, hogy a másiknak jó legyen, és nem képesek átadni magukat annak, ami történik. Adni és kapni egyaránt jó az ágyban, és ha valaki észleli magán, hogy túlzottan csak a partnerére koncentrál, érdemes átgondolnia, mennyire hajtja a szexben a megfelelési vágy, és mennyire képes valóban élvezni a szexet. Partnerhelyzetben azonnal lehet ezt korrigálni, mégpedig úgy, hogy ha arra figyelünk, hogy a testünknek hol és mennyire kellemes az érintés, ha jelen vagyunk a pillanatban, ha a zavaró gondolatokat elűzzük. Lehetséges, hogy korábbi trauma az akadálya annak, hogy átadjuk magunkat teljesen a szexuális élményeknek. A trauma jöhet felnőttkori mérgező kapcsolatból, gyerekkorból, kamaszkorból. Akármikor is történt a sérülés, ha régóta fennáll, fontos segítséget kérni, hiszen ezek maguktól nem tűnnek el. A rossz gondolatokat felülírhatjuk azzal, ha tudatosítjuk magunkban, hogy semmi rossz vagy természetellenes nincs abban, ha megtanuljuk élvezni a saját testünkkel megélt élményt. Ha tudatosítjuk azt is, hogy már nem vagyunk gyerekek, felnőttünk és képesek vagyunk eldönteni, mi az, ami jólesik. Ami korábban történt, az akkor történt, most már magunk döntjük el, ki kontrollálhatja az életünket, és ki az, aki nem. Ha mantrázzuk magunkban, hogy élvezzük a testünket, azt, ahogy mozog, amikor táncolunk, ha futunk, ha úszunk, és ha a testi örömökről van szó, az egy újabb formája a mozgásnak. A légzéstechnika abban segít, hogy ezekre a mondatokra képesek legyünk koncentrálni, és elengedjük magunkat a helyzetben. Amennyiben a trauma olyan mértékű, hogy akadályozza a kiegyensúlyozott, harmonikus párkapcsolatot, a szexuális életet, az ismerkedést, akkor fontos szakember segítségét kérni. Ha szex vagy maszturbálás közben gyakran felbukkannak a negatív élmények, az intő jele annak, hogy segítségre van szükség.