Nem hajlandó elhagyni a karanténba zárt hajót egy amerikai házaspár

Matthew Smith ügyvéd szerint teljesen elhibázott az amerikai hatóságok terve a Diamond Princess luxushajó fedélzetén karanténba zárt utasok evakuálásáról – írja a New York Post.

A jogász a hajó február eleji karanténba zárása óta rendszeresen posztol a Twitteren arról, hogy milyen az élet a fedélzeten. A közösségi portálon írt arról is, miért tartja elhibázottnak az amerikai utasok evakuálását.

Smith azt írja, az amerikai hatóságok anélkül akarják két repülőgépre felzsúfolni és hazaszállítani az amerikaiakat, hogy letesztelnék, megfertőződtek-e az új típusú koronavírussal, a vizsgálatot csak az Egyesült Államokban végeznék el. Smith szerint, ha csak egyetlen emberben is lenne jelen a vírus, biztosan megfertőzné a többieket is a repülőúton.

Incredibly disappointed that the U.S. Government has decided to throw a monkey wrench into the quarantine we have maintained here on board the Diamond Princess. If we stay on board through next week, we will be tested and will likely come up negative. But the U.S. Government

— Matthew Smith (@mjswhitebread) February 15, 2020