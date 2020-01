Előbányásztuk népszerű műsorvezetők korai tévészerepléseit

Ha már újra feltűnt Pokrivtsák Mónika, itt az ideje felidézni olyan csodás pillanatokat a múltból, amikor Ördög Nóra még a Kölyökklubban beszélt a Scooterről, vagy amikor Barabás Éva az MTV-n volt hírolvasó.

Pokrivtsák Mónika

Az ünnepek előtt az RTL Klub felkutatta egykori műsorvezetőjét, Pokrivtsák Mónikát, aki már tíz éve Amerikában él, jelenleg légiutas-kísérőként dolgozik. A volt tévést rég láthattuk utoljára képernyőn, így jól rácsodálkozhattunk, mennyit változott az évek során. Pokrivtsák még 1997-ben, az RTL Klub indulása évében csatlakozott a csatornához, aminek az egyik legelső betelefonálós műsorában vált országszerte ismerté. Ez volt a legendás Meri, vagy nem meri?

Barabás Éva

Barabás Éva az RTL Klub oszlopos tagja már 2001 óta, a Reggelinek és egykori társműsorának, a Delelőnek vezetésével kezdett a csatornánál, 2006 óta pedig hétköznap esténként a Fókuszban találkozhatunk vele. Karrierje ugyanakkor egyidős mostani munkahelyével, ugyanis 1997-ben megnyerte a Riporter kerestetik című műsort, aminek köszönhetően 1997-től a Magyar Televízió Híradójában dolgozott.

Ördög Nóra

Ördög Nóra hosszú évekig az RTL Klub meghatározó arca volt, mielőtt átigazolt a TV2-höz, ahol azóta is rendszeresen láthatjuk különböző műsorokban, és Nánásiék című utazós vlogjai révén a YouTube-ra is gyárt rendszeresen tartalmat. Ha az a kérdés, hogy hol találkozhattunk vele először a képernyőn, jó eséllyel a legtöbben némi gondolkodás után rávágnák, hogy a Kölyökklubban, ahol Jónás Rita helyét vette át 2003-ban, esetleg a Moziklubot, amit 2004-ben kezdett el vezetni. De valójában 2002-ben láthattuk először tévében, ugyanis első műsorvezetői feladata a csatorna egy évadot megélt Top Of The Pops című műsorában volt.

De persze nem bírjuk megállni, hogy ne idézzük fel, ahogy anno a Kölyökklubban éppen a Scooterről beszél, és közben rájuk is keres az interneten.

Till Attila

Till Attila még 1994-ben kezdte a szakmát a Magyar Televíziónál, ahol a Múzsa című műsort vezette, ezután igazolt a megboldogult TV3-hoz a Menjünk és a 72 óra című műsorok arcaként. A csatorna megszűnése után utóbbit átvitte előző munkahelyére, de 2002-ben az is véget ért. Sajnos ezekből az időkből semmilyen képet vagy videót nem találtunk. Cserébe idézzük fel, hogy Liptai Claudia mellett Tilla volt a legelső, 2002-ben indult Big Brother műsorvezetője, amiben végül is megismerte az ország, karrierje pedig azóta is töretlen.

Liptai Claudia

Apropó Liptai Claudia, őt már jóval a Big Brother előtt ismerhette az ország, hála az RTL Klub Csíííz című, a hangalámondásos bakivideókat szkeccsekkel keverő, utólag visszanézve kicsit kínosnak ható műsora révén.

De egyáltalán nem itt találkozhatott vele először a nagyközönség, hanem a Szomszédokban az Ábel Anita által alakított Julcsi barátjaként. Először 1993-ban tűnt fel, karakterét ugyancsak Klaudiának hívták. Két éve már az Appra magyar! stábja is nosztalgiázott vele.

Peller Mariann

Peller Mariann ma a Reggeli oszlopos tagja, továbbá Utazás a lelked körül címmel a Life-on is van egy műsora, de a kezdet nem volt zökkenőmentes. Először ugyanis a Fogd a pénzt és fuss! című, 2008-ban indult és egyben véget is ért vetélkedő műsorvezetőjeként találkozhatott vele a közönség. A műsor bukott, de így utólag talán kijelenthetjük, hogy inkább a formátum, mint Peller miatt.

Sebestyén Balázs

Sebestyén Balázs olyan régóta a szakmában dolgozik, hogy már van egy egész generáció, amely a YouTube révén találkozott először a Balázs Show-val. Sokan már a VIVA-ról is lemaradtak, ami eredetileg Z+ néven indult, Sebestyén ott kezdett el műsort vezetni még 1997-ben a Megállóban. Ez volt az a műsor, ahol szerencsétlen műsorvezetőnek az utcán kellett zargatnia általában teljesen zavarban levő embereket, akik aztán számot kértek, amit leadtak.

Istenes Bence

Az RTL Klub egyik legnagyobb sztárja, Istenes Bence szintén a beszélgetős-számkérős műsor vezetőjeként kezdte 2008-ban.

A csatorna Interaktív című, celebekkel beszélgetős műsorát is vezette, és korát megelőzve időnként vlogolt is róla, bár ezek még csak nagyjából félperces hosszúságú videók voltak, amik ma már jó eséllyel Instagram-sztoriba mennének.

Czippán Anett

Czippán Anett vezetett Aktívot, a csatorna megszűnéséig pedig a Fem3 Café műsorvezetőjeként is találkozhattunk vele. Mellesleg ő az egyik főszereplője az előző évtized egyik legjobb magyar tévés pillanatának, amikor Pumped Gabo kellemetlen nyomulását kellett hárítania.

Először viszont 12 évesen került képernyőre a Kölyökidő szereplőjeként egy vérfrissítésnek köszönhetően. Czippán 1996-ban már valóságos modellkarrierrel a háta mögött csatlakozott a műsor stábjához, három éven keresztül pedig a gyerekműsor állandó szereplője volt. Őt láthatjuk a lenti képen Antal Imre bal válla felett.

Marsi Anikó és Gönczi Gábor

Marsi Anikó és Gönczi Gábor is a TV2 Tények című műsorát vezeti jelenleg, noha eredetileg a RTL Klub Fókuszának műsorvezetőjeként váltak ismertté. Marsi a csatorna indulásakor, 1997-ben csatlakozott a Fókusz stábjához, míg Gönczi egy évvel később, 1998-ban kezdte el vezetni a műsort. Utóbbiról sajnos csak 2006-os felvételt találtunk – az „Idézet a műsorból” gombra kattintva tudjuk megnézni. Előbbiről viszont rábukkantunk egy csodás ősrégi riportra a kora deepfake-jéről, valamikor az ezredforduló környékéről.

