Ellopott egy repülőt egy 17 éves, nem jutott sokáig

Letartóztattak egy 17 éves lányt, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopott egy King Air 200-as magánrepülőgépet, majd nekihajtott vele egy kerítésnek szerdán reggel Fresnóban. A rendőrök, mikor kiérkeztek a helyszínre, beszéltek a lánnyal, aki akkor még mindig a pilótaülésben ült, fején a pilóta headsetével. Mikor őrizetbe vették, zavart volt és nem akart együttműködni a hatóságokkal.

A 17-year-old girl was arrested for allegedly hopping a barrier, stealing a plane and driving it into a fence at Fresno Yosemite International Airport https://t.co/RZkcF4o5Ck

— CNN (@CNN) December 19, 2019