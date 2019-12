Semmi nem keseríti meg annyira a mindennapokat, mint a prosztatagondok

A prosztata számos módon megbetegedhet, ami egy sor kellemetlen tünettel járhat.

A prosztata egy dió méretű mirigy, ami a férfiak húgyhólyagja alatt és a végbél előtt helyezkedik el, feladata pedig nem más, mint hogy olyan folyadékot állítson elő, amely védi a spermiumokat, míg azok a petesejt felé utaznak. A prosztata számos módon megbetegedhet, ami egy sor kellemetlen tünettel járhat. Az egyik ilyen probléma az akut bakteriális prosztatagyulladás, mely során a húgyúti rendszerből baktériumok jutnak a prosztatába, de betegségnek létezik nem bakteriális akut és krónikus változata is.

A betegek 90%-ánál diagnosztizálnak krónikus, azaz tartósan, hosszú idő óta, vagy visszatérően jelentkező, nem bakteriális gyulladást, amit a modern szakirodalom krónikus kismedencei fájdalomként említ

Tünete lehet

sürgető vizelési inger, mely ellenére csak kevés vizelet távozik,

magas láz,

hidegrázás,

vizelési nehézség,

a pénisztő körüli vagy a herezacskó mögötti fájdalom,

fátyolos vizelet.

A krónikus bakteriális prosztatagyulladás ugyancsak baktérium okozta fertőzés, ami akár több hónapon át is elhúzódhat.

Ilyen tünet lehet

sürgető vizelési inger, gyakran az éjszaka közepén,

fájdalmas vizelés,

fájdalmas ejakuláció,

deréktáji fájdalom,

nehézségérzet a herezacskók mögött,

vér a spermában,

húgyúti elzáródás (vizelési nehézség vagy gyenge vizeletsugár).

A krónikus, nem bakteriális prosztatagyulladás pontos oka nem ismert, de az uralkodó elméletek szerint korábbi fertőzés, kisebb sérülés vagy stressz következménye is lehet. Nem növeli meg a prosztatarák kockázatát, ellenben többféle kellemetlen tünetet is okoz. Megesik, hogy a panaszok kezdetben nagyon enyhék, ezért az érintettek egy része csak legyint rájuk. Ez azonban nagy hiba, mert hetek-hónapok alatt a tünetek általában súlyosbodnak, és szélsőséges esetben akár impotenciához is vezethetnek. A tünetek időnként elmúlhatnak, majd később visszatérnek, de az is előfordul, hogy állandósulnak, ezért igen komoly hatást gyakorolnak az érintettek mindennapjaira, életminőségére. Nem elég hogy gondok merülnek fel a beteg vizeletürítésében és szexuális életében, hanem akár már az ülés is elviselhetetlen fájdalmakkal járhat. És a folyamatosan gyötrő fájdalom miatt a betegség az érintetteket pszichésen is rendkívül megviseli.

Az általános javallat szerint a férfiaknak negyven éves korban érdemes beszélniük az orvosukkal a prosztatamegbetegedések kockázatáról és arról, hogy szükség van-e vizsgálatra. Világos azonban az is, hogy a prosztatagondok nem korhoz kötöttek, a húszas életévekben ugyanúgy kialakulhatnak, mint hatvan felett. Éppen ezért fontos, hogy már a legkisebb panaszok esetén orvoshoz forduljon a páciens, és ezzel is minimalizálja az esélyét annak, hogy el kelljen szenvednie bármelyiket a fenti betegségek közül.