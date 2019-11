Beyoncé 7 éves lányának már van egy díja dalszerzőként

Már most sikeresebb, mint te.

Tegnap tartották a fekete közönségre fókuszáló BET csatorna éves Soul Train zenés díjátadóját, ahol Beyoncé Oroszlánkirály lemezéről a Brown Skin Girl című dal kapta az Ashford & Simpson dalszerzői díjat. A dal szerzői közt pedig kreditet kapott Beyoncé és Jay-Z mellett 7 éves lányok, Blue Ivy is, hívja fel a figyelmet erre az E! Online. Hallani is lehet egyébként énekelni a dalon, itt meg is lehet hallgatni a dalt:

Ilyenkor a dal összes feltüntetett szerzője kapja a díjat, úgyhogy azzal a tudattal kell együtt élnünk mindannyiunknak, hogy Blue Ivy-nak már 7 évesen több rangosabb díja van, mint a legtöbbünknek. Egyébként ugyanez a szám miatt már azt is elmondhatja magáról, hogy egy dal, aminek a szerzői közt szerepelt, 76.-ként debütált a Billboard slágerlistáján, az album pedig, amin szerepelt, második lett a lemezlistán. Gyakorlatilag csak megszületnie volt nehéz neki.

