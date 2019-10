A feleségemnek a szex minden formája fáj

Szexuális helyzetben a fájdalom jellemzően a behatoláskor jelentkezik, ennek erőssége, mértéke és ideje egyénenként változhat. A fájdalmas közösülés gyógyítása összetett, ezt egyedül otthon nem lehet megoldani, a partner sem tud érdemben segíteni, szex közbeni odafigyeléssel és megfelelő kommunikációval elérhető a teljes gyógyulás is. Amennyiben neked is van problémád a szexuális életedben, várjuk a leveled a timea.sereg@24.h email címre.

29 éves a feleségem, és még soha nem volt orgazmusa, mivel a szex minden formája fáj neki. A pózváltás is csak kis mértékben segít, a fájdalom esetleg mérséklődik, de az orális szex sem kellemes neki egy orgazmushoz. Nem is közeledik felé, mert cseppet sem élvezi. Nőgyógyásznál már járt, szervi okra nem vezethető vissza. Tizenéves kora óta számos szorongást, megfelelési kényszert és egyéb lelki problémákat hagyott maga után, könnyen lehet, hogy ennek is lelki okai vannak. Pszichológushoz jár, de érdekelne a véleménye, mitől lehet ez és mit javasol?

Az olvasói levelet Nándor (ál)nevű olvasónktól kaptuk, a téma a fájdalmas közösülés.

Mit lehet tenni?

A szexuálpszichológia dyspareuniaként ismeri a fájdalmas behatolást, ez egyike a nők szexuális zavarának. Behatolásnál a fájdalom jelentkezhet a hüvelynél vagy éppen a medence belsejében, egészen mélyen is, eltérő erősségű skálán. Fájó, égető, lüktető érzések is jelentkezhetnek, ezek okai változatosak, testi, lelki egyaránt lehet. Maga a fájdalom helye segíthet azonosítani a fájdalom jellegét, ugyanis maga a behatolás azért is járhat fájdalommal, mert hiányzik a lubrikáció (nedvesedés), vagy azért, mert korábbi nemi sérülések vannak a hüvelyben például. Ezért a legfontosabb először azt megtudni, hogy pontosan hol okoz fájdalmat a behatolás.

A nem megfelelő nedvesedés akár hormonális gondok miatt is lehet, ezeket akár antihisztamin tabletták, antidepresszánsok is okozhatják, tehát az életmód teljes feltérképezése is fontos a fájdalmas közösülés gyógyításában. Ezeket azért emelem ki, mivel ezt egy nőgyógyászati vizsgálat biztos, hogy nem tárja fel, a nőgyógyászok a gyulladásokat, cisztákat, bakteriális, gombás fertőzéseket fogják keresni – az endometriózisnak sincsenek látható tünetei egy általános vizsgálaton, pedig ez is lehet az oka. Mélyre kell menni az okok vizsgálatában, mert akár a rosszul megválasztott fehérnemű anyaga, amire valaki allergiás, szintén okozhat irritációt, de a túlzott higiénia is: nem kell túlzásba vinni a hüvelyzuhany használatát.

A szorongás, a fájdalom, a depresszív hangulat gátolják a szexuális izgalmakat, és idővel biztos, hogy a fájdalmas szex miatt a hárítás lesz az egyetlen valamirevaló megoldás.

Olvasónk is ezt írja le, a felesége nem is közeledik, a szex nem feltételnül lehet számára fontos a kapcsolatban. A nőgyógyászati vizsgálat kötelező ilyenkor, fontos megnézni, illetve kizárni a szervi okokat. Amennyiben szervi oka nincs, sőt a gyógyszerek mellékhatásai vagy egyéb más okok is kizárhatók, akkor a lelki okokkal kell foglalkozni. A pszichológus segítsége mindenképpen jó, de jobb lenne olyan pszichológus, akinek van a szexológia területén ismerete, azaz szexuálpszichológus. A jól megválasztott terápiával elérhető a változás, a fájdalmas közösülés gyógyítása a deszenzitizáció, azaz a félelemkeltő ingereket megtanulja az illető nem félelmetesnek látni, érezni (ami akár lehet maga a pénisz is). Ezzel együtt szükséges a relaxáció is, a vaginális izmokat meg kell tanulni használni.

Ez egy hosszabb folyamat, amiben elengedhetetlen a múltbéli szexuális élmények feltárása. Amennyiben van a múltban szexuális erőszak, molesztálás, zaklatás, ha esetleg ezek gyerekkorban történtek, azokat is fel kell dolgozni. Sajnos sokan vannak, akik azt gondolják, hogy bármi is történt a múltban, jobb nem beszélni róla, mert akkor meg nem történtté tehetjük. Ez azonban nem így zajlik a lelkünkben, hiszen ezzel elzárjuk annak az útját, hogy feldolgozzuk a traumákat és valóban olyan életet éljünk, amibe ezek a múltbéli érzések már nem zavarnak be.

Ha bárki érzi magán, hogy tartósan fáj a szex, a behatolás, akkor érdemes szexuálterápiára menni, hiszen ez komoly párkapcsolati gondokat okozhat. Ennek a szexuális diszfunkciónak számos érzelmi vonulata van az egyénben is, a szorongás rendszeresen jelen lehet a mindennapokban. A párok között a kommunikáció akadozhat, esetleg megtörténhet, hogy a férj erőlteti a mihamarabbi megoldást, vagy az állandó szexet. Ez utóbbi egy ördögi körben tarthatja a nőt, ezért is jó, ha együtt felkeresnek egy szakembert, hiszen a partnernek ezt tudnia kell a helyén kezelni.

Ami segíthet szexuális helyzetben:

vízbázisú síkosító használata

kétszer annyi előjáték, ami elősegíti a test természetes nedvességét

kommunikáció egymással: az „ez jólesik?” kérdés ne maradjon el

kényelmes szexpóz kiválasztása együtt, amiben a fájdalom mérsékeltebb

