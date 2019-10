Jessica Biel 1999-ben elég lekezelően nyilatkozott későbbi férje együtteséről

Húsz évvel ezelőtt még csak nem is ismerték egymást.

Jessica Biel és Justin Timberlake most ünnepelték a hetedik házassági évfordulójukat, az esküvőn pedig ott volt Jimmy Fallon is, ez kiderült utóbbi műsorában, ahl Biel volt most a vendég. Na meg az is kiderült, hogy 1999-ben, amikor Timberlake együttese a csúcson volt és még csak nem is ismerték egymást, a színésznő közel sem volt ‘N Sync-rajongó.

Legalábbis egy most előkukázott interjúban azt mondta kissé lekezelően:

Hallottam róluk, de nem vagyok nagy rajongójuk. Nagyon menők… gondolom.

