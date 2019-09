Összegyűjtötték a legtipikusabb Facebook-üzeneteket, amiket senkinek nem szabadna elküldenünk

Mutatjuk, mire kell figyelni, az nem jó, ha magadra ismersz!

A Facebook és a 250 éves hagyományokkal rendelkező Debrett’s nevű illemtani intézet összeállított egy kis útmutatót azoknak az üzeneteknek a listájáról, amiket nem tanácsos egymásnak írni Facebookon, vagy egyáltalán bármilyen cseten. Legyinthetnénk persze, hogy miért fontos az, hogy hogyan írunk egymásnak az interneten, csakhogy az a helyzet, hogy a kapcsolataink nagy részével ezen a csatornán keresztül kommunikálunk, így az illemtan és az etikett itt is egyre fontosabb szerepet fog betölteni.

A Debrett’s szakértői szerint az egyik legnagyobb probléma, ha valakinek egyszavas válaszokat adunk. Ebből a partner azt gondolhatja, hogy nincs rá időnk, vagy egyáltalán nem is akarunk rá időt szakítani. Hasonló a helyzet az elküldött emotikonokkal is. Ha egy kérdésre vagy megállapításra csak egy mosolygós fejet küldünk, az nem eléggé kifejező, azt pedig senki nem várhatja el a másiktól, hogy gondolatolvasó legyen.

Rengeteg feszültség és konfliktus származik abból, aha nem kommunikálunk megfelelően az internetes felületeken.

A másik nagy hiba, amit hajalmosak vagyunk elkövetni, hogy túlságosan szenzitív, vagyis érzékeny információt osztunk a cseten. Legyen szó magunkról, a társunkról, vagy bármiről. Mély és komoly témákat cseten nem szerencsés megbeszélni, mert abból később sok félreértés lehet. A Facebookon ma már rengeteg csoportos beszélgetésben benne vagyunk, lassan talán többet írunk ezekbe az ablakokba, mint privátban. Itt is célszerű nem egyszavas válaszokat adni, de ami ennél is fontosabb, hogy ha hosszabb mondanivalónk van, akkor nem két szavanként üssük le az entert, mert ha valaki épp nem olvassa a csetet, akkor fél óra múlva arra ér vissza, hogy több száz nem olvasott üzenete van. Ez pedig azért nem jó, mert a tagok azt gondolhatják, valami fontos dolog történt.

Akárhogy is, a facebookos kommunikáció egyre fontosabb lesz és ahogy a való életben, úgy itt is érdemes lesz megjegyeznünk ezt a pár pár alapszabályt, hogy a saját és a társaink életét is megkönnyítsük.

Mirror