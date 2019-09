Piers Morgen szerint vicc, hogy Sam Smith miatt eltörölnék a női és férfi kategóriát

Az énekes ugyanis egyik nem képviselőjének sem érzi magát.

Sam Smith-t a 2019-es Brit Awards legjobb férfi előadói között jelölték februárban, ami után az énekes elmondta, hogy valójában nem érzi magát odatartozónak. Ő ugyanis nem tudja azonosítani magát se férfiként, se nőként.

A díjátadó szervezőit ez annyira felrázta, hogy elgondolkodtak azon, szükség lenne egy harmadik kategóriára is, ami gyakorlatilag a nem meghatározott nem. A következő díjátadón még nem találkozhatunk ezzel, de a jövőben nagy esély van rá.

A téma persze sokakat megosztott, köztük a brit műsorvezetőt, Piers Morgant is, aki korábban a brit X-Factor és Got Talent zsűritagja is volt. Morgan a Good Morning Britainban fejtette ki a véleményét.

Szerintem nem kellene kukába dobni a hagyományokat, csak mert van egy fickó, aki nem tudja eldönteni, hogy férfi vagy nő. Azt mondják, hogy alkalmazkodni akarnak az olyan nem meghatározott nemű előadókhoz, mint Sam Smith. Szóval ő ebbe a kategóriába fog kerülni. Az egész nemi feloszlásnak az lenne a lényege, hogy igazságos legyen, de ez most egy nagyon más irány. Azt gondolom, hogy ez több mint nonszensz. Az az elképzelés, hogy megváltoztatják a kategóriákat egyetlen fickó miatt, az nonszensz

– idézte a DailyMail Piers Morgant, aki szerint ezen az elven azoknak is indíthatnának kategóriát, akik dinoszauruszként identifikálják magukat.

