Nem biztos, hogy átgondolták, mit csinálnak, akik ezt a latex műheget kitalálták

A különböző játékokat, lakberendezési tárgyakat és kerti felszereléseket árusító brit Home Bargains nevű üzletlánc Newton Abbot-i boltjában már most, egészen korán megjelentek a halloweeni kiegészítők, kötrük egy latex műheg is.

Egy sebre kéne hasonlítania, de sokaknak valami egészen más jut róla elsőként az eszébe. Egészen pontosan egy vagina.

Home Bargains is just full of surprises… pic.twitter.com/ybhCLmxwK3

— Law Turley (@Treacle_A) August 28, 2019