Lil Nas X új rekordot állított fel Amerika legfontosabb slágerlistáján

Még soha senki nem vezette ilyen sokáig folyamatosan, talán megvan az évtized slágere.

Lil Nas X áprilisban került a Billboard Hot100 első helyére, miután kizárták a Billboard country toplistájáról a hip-hopot country-val vegyítő slágerét, az Old Town Roadot, azóta pedig szabályosan letaszíthatatlan Amerika legfontosabb slágerlistájának trónjáról. Múlt heti első helyével már beérte Mariah Carey és a Boyz II Men, továbbá Luis Fonsi és Daddy Yankee közös slágereinek rekordját.

Ezen a héten már az volt a tét, hogy új rekordot állítson fel, ami sikerült, ugyanis ezen a héten is az Old Town Road lett az Egyesült Államok leghallgatottabb száma. Ezzel pedig pontosan tizenhetedik hete első a dal, amire még nem volt példa a Billboard nagyjából 60 éves történelmében. Emellett pedig gyémántlemez lett belőle, ami utoljára Elton John 1973-as Candle In The Wind című slágerének sikerült. A dal folyamatos listavezetéséhez egyébként nagyban hozzájárultak a közben kiadott remixek. Először Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus country sztár apja ugrott be a számra, később Young Thug és a virális szenzációból gyereksztárrá váló Mason Ramsey is csatlakozott, a remixhez pedig az 51-es körzet mémet meglovagoló animált videó is készült.

Múlt héten pedig kijött egy harmadik is a BTS nevű népszerű K-Pop banda tagjával, RM-mel, de Lil Wayne megerősítette, hogy ő is rögzített egy verzét a dalhoz, így továbbiak is várhatóak még. Pláne, hogy egy tweetjében Lil Nas X már jelezte, szeretne egyet Dolly Parton country legendával és Megan Thee Stallion rapperrel is.

Írtunk egy hosszabb cikket egyébként arról, hogy hogyan is jutott el egyáltalán a slágerlistára az Old Town Road és minek köszönhető a sikere.

