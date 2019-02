Aaron Carter retteg megszállott zaklatójától

A Backstreet Boys-os Nick Carter öccse, Aaron Cartert állítása szerint már két éve zaklatja egy őrült rajongó, aki saját bevallása szerint ott van minden koncertjén és rettegésben tartja őt. Most a zaklatója odáig ment állítólag, hogy megkarcolta kulccsal Carter autóját, az esetről videó van, az egykori tinisztár pedig Twitterén jelezte, hogy perelni fog, sőt, még a zaklatója identitását is felfedi nyilvánosan.

You made a big mistake stalking me and keying my car. Police are now getting involved my stalker has taken it too far. And she’s gonna be sued by me. I will reveal her identity too I’m scared for my life.

— AARON CARTER (@aaroncarter) February 17, 2019