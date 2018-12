A pornóról le lehet szokni, sőt, le is kell

A Kérdezd a szexterapeutát! bloghoz újabb kérdés érkezett, ami rövid, de lényegretörő. Ha van kérdésed, problémád, szexuális zavarod, vagy nem tudod, hogyan kezdeményezz, esetleg fogalmad sincs bizonyos dolgokról a szexben, bátran tedd fel, névtelenül tesszük közzé a kérdésed, és meg is válaszoljuk.

Azt szeretném megtudni, hogy a pornófüggésről hogyan lehet leszokni?

Az olvasói levél e röpke kérdésből állt, amit Imre küldött nekünk, akinek természetesen nem ez a neve, de az ő névtelenségét is garantáljuk.

Hogyan lehet leszokni?

A pornófüggés nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem alattomosan befészkeli magát oda, ahol helyet talál. Általában olyan férfiak válnak függővé, akik középvezetői, vagy alkalmazotti státuszban vannak, akiknek nincsenek hobbijuk, nem sportolnak, ergo sehol máshol nem vezetik le a feszültséget, stresszt. Ebből következik, hogy mint minden függés, a pornó is valamit pótol, és akkor van igazán baj, ha már a mindennapok is csak erről szólnak, ha már a legbizarabb kategóriák, akár a transznemű törpe pornó is kevés inger az önkielégítéshez.

Akkor nevezhető valaki pornófüggőnek, ha a mindennapjaira hatással van a pornó nézése, azaz ha a munkából rohan haza, hogy megkapja a napi adagját. Ha már a hazaúton azon agyal, hogyan lesz, amikor hazaér, ha már a párkapcsolata is rámegy, és ha a hétvégék is erről szólnak. A függő, ha valamiért nem tudja nézni a szokásos napi pornóadagját, akkor idegessé, feszültté, ingerültté válik. Azok, akik heti kétszer megnéznek pár percnyi pornót, még nem függők. Azok már igen, akiknek izzad a tenyerük, ha nem juthatnak hozzá a megszokott pornó adagjukhoz, legyen az kétnaponta vagy akár napont többször.

A függőségek kialakulásának megvan a maga lelki oka, a pornó ma már természetszerűen érkezik a kamaszfiúk életébe, majd sajnos sokaknál megmarad akár 40 év felett is. Könnyen lehet a pornóból párkapcsolati gond, ha a partner belenéz a netes böngésző előzményeibe, vagy ha a pornó rovására megszűnik a szexuális élet. Ebben az esetben érdemes szakember segítségét kérni, hiszen ez hamár függőség alakult ki, azt egyedül kevesen képesek orvosolni.

A pornóról való leszokás feltétele, hogy az élet területeiről hiányzó részt megfogalmazzuk, és ezzel együtt fokozatosan vagy bizonyos esetekben drasztikusan megvonjuk a pornónézést és maszturbálást. A készen kapott képi fantáziát, ami másvalaki fantázia, a rendezőjé, a szereplőké, a saját szexuális fantázia és vágy felépítésével, kialakításával helyettesítjük, és a maszturbálás folyamata is átalakul a szexterápiával: a cél az, hogy pornó helyett egy jó nő látványára 100 %-os merevedést érjünk el, amit képes a férfi kontrollálni. A pornónézés egyik legnagyobb hátránya, hogy mind a merevedésre, mind a magömlésre erőteljesen hatással lesz, hiszen az önkielégítés lényege ilyenkor, hogy minél gyorsabban, minél erősebb képi ingerre történjen az ejakuláció.

A szexualitás egy hús-vér nővel ennek pontosan az ellenkezőjéről szól, tehát a berögzült reflexet, szokásokat terápiás segítséggel le lehet építeni, helyettük új, támogató, önbizalmat adó szexuális viselkedés lesz a cél.

