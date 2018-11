Palvin Barbi útja a karikás szemektől a bugyiban pózolásig

Mint beszámoltunk róla korábban, Palvin Barbi a Victoria’s Secret Show kifutóján vonult végig alsóneműben, több más híres szupermodel mellett. Most a magyar modell az Instagram-sztorijában követte végig, hogyan telt a napja tegnap, kezdve a reggeli, még karikás szemes, álmos sminkelés és készülődéstől egészen a kifutós pózolásig. Akad köztük fotó a kulisszák mögül is. Egy rajongója vicces megjegyzését is megosztotta az egyik képéhez, aki szerint olyan arcot vág rajta, aki tudja, hogy ma este már újra ehet pizzát és hamburgert.

Kiemelt kép: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria’s Secret