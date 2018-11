Palvin Barbara bugyira vetkőzött, és erről itt egy rakás gyönyörű fotó

Nem ez az első alkalom, hogy Palvin Barbara az egyik leghíresebb bugyimárka, a Victoria’s Secret kifutóján mászkál, sőt, még csak nem is az első és egyedüli magyarként teszi mindezt, mert már Mihalik Enikőt is láthattuk a VS bemutatóján évekkel ezelőtt. Ettől függetlenül még mindig nagy szám, hogy Palvin ott volt november 8-án este a Victoria’s Secret show-ján olyan modellekkel együtt, mint Gigi és Bella Hadid, Adriana Lima, vagy Winnie Harlow.

Palvin Barbarát két szettben láthattuk az este – először bugyiban harapdálta az ujját:

Aztán fekete edzőszettben vágta a pofákat, ami most már a védjegye:

A show utáni bulin sem tudott csak szimplán mosolyogni:

Itt már pasija, Dylan Sprouse is ott volt:

De a backstage-ben is készültek jó fotók Palvinról:

Simán léphetett volna kifutóra így is:

A többi modellel együtt:

Persze Palvinon kívül is történt izgalom ezen az eseményen – Adriana Lima például elsírta magát, mint később kiderült, azért, mert 20(!) év után visszavonul, és többet nem lép a VS kifutójára.

Mindkét Hadid-lány ott volt – Bella:

És Gigi Hadid is:

Utóbbi majdnem ejtőernyőzött:

Winnie Harlow-nak ez volt az első VS show-ja:

Palvin barátnőjére, Stella Maxwellre is adtak bugyit:

Kardashianok nélkül nem létezik esemény – Kendall Jenner is ott volt:

Így néz ki egy szexi favágó:

A vonulgató modellek közt először Rita Ora énekelt – aki korábban egyébként egy másik bugyimárka arca volt:

Aztán Bebe Rexha is színpadra lépett:

A legnagyobb buli persze a backstage-ben volt:

Igazából felesleges is kifutóra küldeni a modelleket:

Sokkal egyszerűbb lenne a nézőket beküldeni hátra:

Hogy ők is lássák ezeket:

Arról pedig, hogy mennyire fárasztó egy ilyen show-ra készülni, elég annyit tudni, hogy a bemutató után pasija, Dylan Sprouse

ÖT HAMBURGERT vitt neki vacsorára.

