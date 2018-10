Ezeket tedd, ha óvszerrel nehéz a szex

A csajok nem tudják, hogy viselkedjenek, amikor a fiú felteszi az óvszert, a fiúk nem tudják, hogyan tartsák fent az izgalmat annyira, hogy ne lankadjon a péniszük tőle. A pillanat, amikor erre kerül a sor a szexben, mindenkit kicsit kilendít a helyzetből, de minél kevesebb időről van szó, annál kevésbé veszi el a kedvet a szextől.

Bár nem 100 százalékos, az óvszer az egyik leghatékonyabb védekezési eszköz, a nem kívánt terhesség mellett a különböző fertőzéseket, nemi betegségeket is távol tartja a partnertől. Azonban a gumi használata szex közben sok szempontból kellemetlen. A nők igyekeznek megoldani valahogyan a felhelyezést, hogy valamiféleképpen a szexuális élmény része legyen: két kézzel, a profik szájjal ahogy a filmekben látni. De a legtöbb esetben mindkét embert kizökkenti a mókázásból, nem annyira szexi dolog bénázni a gumival, és kinyögni, hogy nem megy, arra várva, hogy a fiú megoldja magának. A fiúknak sem könnyű, hiszen koncentrációt igényel a részükről, ilyenkor nem tudnak másra figyelni, sem gondolni, és a megfelelő merevedés nélkül felsülhetnek. Mindkét félnek kényelmetlen, picit visszaesik az izgalmi állapot, és még a nő megfelelő nedvesedése is szükséges a behatolás élményéhez.

Jó márkájú, megfelelő méretű gumi az első lépés

A túl kicsi szoros lesz és kényelmetlen, a túl nagynak pedig nem sok értelme van, hiszen leeshet a behatolás közben. A jó méret kiválasztása a legfontosabb, érdemes több pénzt áldozni erre, és végigpróbálgatni a különböző méreteket. A nagyobb márkák és a szexshopok is kínálnak mindenféle méretben óvszereket, a szexshopokban van lehetőség arra is, hogy az élvezeteknek megfelelő gumit válasszunk: rücskösebb, vastagabb, vékonyabb, de még csiklóizgatóval ellátott verzió is akad.

A közelben legyen, ne a fiókban

Ha megvan a jó méret és a márka, akkor lehetőleg ne a farmerzsebben legyen szex közben, amit még az előszobában hagytunk el, amikor levetkőztettük egymást az ajtóhoz érve. Legyen kéznél az ágy mellett pár darab egy tálban, ne csak a fiókba süllyesztve, hiszen az izgalmi állapotot megtöri, ha még több időt kell szánni a keresésre. A kéznél lévő óvszert könnyebb azonnal feltenni, amikor már a behatolásra kerül a sor – és igen, a védekezés úgy lenne tökéletes, ha az orális szex is óvszerrel történne. A felhelyezés időt vesz igénybe, és megszakítja azt a pillanatot, amiben a két ember van, ezért is jó, ha ezt az időt csökkentjük, ahogyan csak lehet.

Síkosító elfér még az óvszer alá

Az óvszerek mellett a síkosító is elfér az asztalon, és mielőtt kinyitnánk, bátran használjuk a síkosítót: egy-két csepp elég is ahhoz, hogy akár az amúgy is síkosított óvszert feltegyük. Nemcsak a felhelyezésben segítség a kenőanyag, hanem az élvezetet is megkönnyíti. A műveletnek ebbe a részébe a női partner is be tud szállni, és nem lesz annyira béna a helyzet. Kézzel végigsimítva a síkosítva a péniszt a merevedés is kicsit erőteljesebb lehet.

A merevedésen múlik minden

Lehangoló mindkét fél számára, ha a behatolás inkább tuszkolás, és a pénisz nem elég merev. Mondhatni 110%-os merevedés szükséges az óvszerhez, hiszen a koton felhelyezésével a merevedés vissza fog esni, és bár a behatolástól visszajön, de megnehezítheti az első lökéseket. Azok a nők, akik ilyenkor nem tudják, hogy mit tegyenek, hogyan tartsák fenn a férfi izgalmát, az óvszer kibontásakor segíthetnek, és kézzel, szájjal tehetnek a merevedésért.

+1: Segíthet az óvszerben való maszturbálás

A szexuális izgalom nem más, mint reflex, ezt kihasználva azzal lehet a legjobban megkönnyíteni az óvszeres szexet, ha hozzászoktatjuk a péniszt. Akár már kamaszkorban az aktív szexuális élet kezdetén érdemes kipróbálni az önkielégítést kotonban. Idősebb korosztályban is bátran el lehet kezdeni, és saját fantáziára, nem pornóra, elalvás előtt célszerű próbálkozni. Elképzelhető, hogy eleinte nehezebben fog menni, de idővel a reflex kialakul, és ezzel együtt a fiúk magabiztosabbak lesznek szex közben – már nem a mumus lesz az óvszer, hanem része a szexnek.

A különböző allergiákról is fontos szót ejteni, vannak, akik allergiásak a gumira vagy a síkosító anyagára ami az óvszerben van. Kaphatóak nem allergizáló óvszerek is, gyógyszertárakban érdemes keresni, ezek kicsit vastagabbak a boltokban kapható natúr verzióknál.