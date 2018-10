És te mit tennél, ha Dua Lipa ébresztene az éjszaka közepén?

Jimmy Kimmel feleségének egyik legnagyobb hobbija, hogy az éjszaka közepén gyakorlatilag világsztárokkal riasztja fel éppen alvó férjét.

Molly McNearny egy pár évvel ezelőtt viccelte meg férjét először álmában, akkor Rihannát kérte fel az éjszakai látogatásra. Őt követte Britney Spears, valamint Miley Cyrus, most pedig Dua Lipa ideje következett el. A Szigeten is fellépő énekesnő egy füstgéppel és egy elég hangos riasztóval robbantott be Kimmel hálószobájába, majd előadta egyik legújabb számát, az Electricityt.

És, hogy erre hogyan reagált Kimmel? Természetesen megijedt.

Na mindegy, jó éjt!

– mondta az előadás után Lipa a műsorvezetőnek, aki amúgy végül csatlakozott a stábhoz, sőt, még azt is felajánlotta nekik, hogy készít egy kis palacsintát.

Kiemelt kép: Dave Benett/Getty Images