Voksán Virág a szülés előtt még megmutatta a lakását

A dj még június közepén jelentette be, hogy gyermeket vár. Egy hónappal később az is kiderült, hogy teljesül a vágya és kisfia lesz, néhány hete pedig azt is elárulta, hogy Bencének fogják keresztelni.

Voksán Virágnak már csak napjai vannak hátra a szülésig, de a nagy változás előtt még beengedte a lakásába Joshi Bharatot, akinek körbemutogatta az otthonát.

Elmondta, hogy a konyhát is szokta használni, ami ugyan nem túl nagy, de praktikus. A nappali most raktárként üzemel és, hogy a kékre festett babaszoba, korábban pink színű volt. A dj a “legfontosabbat” se hagyta ki a túrából. A hálószobába lépve rámutatott a franciaágyra, majd közölte:

itt indult a baba-projekt.



Kiemelt kép: Fem3