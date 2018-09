Woody Allen felesége először beszélt férje szexuális zaklatás botrányáról

Mia Farrow, Woody Allen volt felesége azzal vádolja a rendezőt, hogy zaklatta örökbefogadott lányát, Dylan Farrow-t. Soon-Yi Previn, Allen aktuális felesége most először szólalt meg, és mondta el, hogy mit gondol a botrányról.

Más szemszögből látja a történteket, mint a legtöbben:

Ami történt, nagyon idegesítő és igazságtalan. Mia kihasználta a MeToo mozgalmat, és Dylant áldozatnak állította be.

Az eset 1993 előtt történt, akkor a nyomozás azt állapította meg, hogy Woody Allen nem bűnös. Dylan Farrow azóta is tartja állítását, miszerint Allen molesztálta, amikor 7 éves volt, és ez negatívan hatott rá a későbbiekben. Egy közleményt is írt a New York Magazinba ezzel kapcsolatban, amiben azt írja, hogy minden pontosan úgy történt, ahogy két évtizeddel ezelőtt mondta, és ez szerinte nem áldozatcsinálás, hanem a puszta tények.

Previn szerint egy egész generáció értesül a zaklatásról, és ennek nem kellene így lennie, míg Farrow szerint fontos beszélnünk erről a témáról, és így szeretne segítene más áldozatokon, hogy elmondja a saját történetét.

