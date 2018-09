Kis farokmérettel is lehet boldog az élet

Amikor szexterápián kiderül, hogy a férj legfőbb gondja, hogy kicsinek találja a 14 centis péniszméretét, akkor első lépésként elmagyarázzuk, hogy a 14 nem kicsi, hanem átlagos, és nem kellene annyi pornót nézni. A farokmérettel együttjáró félelem, szorongás sokszor 40 pluszos férfiaknál is komolyan akadályozza a kiegyensúlyozott életet.

Egyéjszakázásnál tényleg számít a farokméret?!

Amikor társat keresünk, elsősorban a belső értékekre koncentrálunk, mint a kedvesség, humor, nagylelkűség, és kevésbé fontos a külső. Amikor pedig kalandot, szeretőt, egyéjszakás alkalmi partnert keresünk, akkor jobban számít a külső, akár a pénisz mérete is – állítja a Psychology Today farokméretről szóló cikke. Azonban a farokméretre nem igazán lehet tippelni magasság, lábméret vagy orrméret alapján, sőt, sem annak görbületét, vékonyságát, vastagságát vagy makkméretét sem lehet egyéb testrészekből leolvasni. Az azonban tény, hogy ha valaki szán időt arra, hogy esélyt ad valakinek többre, mint a húszpercnyi szex, akkor jó eséllyel alakulhat ki több köztük. A beszélgetésekkel, intimitással máris más tulajdonságok kerülnek előtérbe, mint a testméretek, genetikai adottságok, farokméret vagy mellméret.

A rossz testkép csökkenti a nemi vágyat.

Akkor mondhatjuk egy péniszre, hogy kisebb az átlagnál, ha erektált állapotban körülbelül 10-11 centi. Nagyjából 13 centitől felfelé nevezhető átlagosnak, és nem a pornósok méretéből kell kiindulni. Akinek már a 20 centit is eléri, vagy afelett van, nagynak mondható a farka. Ahogyan a férfiak hímtagja is egészen sajátos, és csak egy van abból a világon, a nők hüvelymérete, csiklója és a nagyajkak is változatosak, nincs két egyforma ebből sem – hacsak nem plasztikai sebész szabta. Ezért is jó, ha mindenki mellőzi a megjegyzéseket a másik nemi szervére, hiszen ennél nagyobb bántás és megalázás kevés van a világon.

Lehet arról vitatkozni, hogy nagy általánosságban a nőknek számít-e vagy a sem a farokméret, az egész biztos, hogy a hatalmas méret és nagy vastagság igen fájdalmas. Vannak nők, akiknek számít és fontos a méret, és vannak, akiknek ez egyáltalán nem lényeges. A boldog, kiegyensúlyozott szexuális élet akármilyen farokmérettel is elérhető, hiszen a jó szex, az orgazmusok száma nem a behatolástól és a farokmérettől függnek.

Az egyetlen, aminek minden nő örül, az az, ha a férfi jó szerető az ágyban, méretbeli adottságaitól függetlenül.

A jó szerető fő ismérve, hogy nem görcsöl a saját testméretein, hanem kellő önismerettel és egészséges énképpel rendelkezik. Ennek első lépéseként bátran vágjon bele bárki abba a házi feladatba, hogy kérdezze meg öt ismerősét, melyik tulajdonságát szeretik a legjobban (a rosszra ne kérdezzen rá). A kisebb méretekkel bíró férfiaknak muszáj törekedniük a könnyed beszélgetésekre, a magabiztosságra, a jó humorra, ezekkel együtt biztos, hogy sokkal jobb eséllyel találnak maguknak társat, mint más férfiak. Akkor lesz csalódás a nőnek a kisebb péniszméret, ha egyáltalán nem talál más tulajdonságot a pasiban, amire figyelhetne, amik vonzóvá teszik a férfit. A szexben sem.

Sok-sok gyakorlás és kísérletezés a titok

Az egyéb személyiségbeli tulajdonságok mellett a jó szerető fogalma nem más, mint a kulturált szerető fogalma: odafigyel a partnerére, megfelelően reagál a nő verbális és nonverbális reakcióira az ágyban, ismeri az előjáték, utójáték kifejezéseket. Ezekre egyrészt sok gyakorlással lehet szert tenni, másrészt azt is észben kell tartani, hogy nincs két egyforma ember a világon, így tulajdonképpen minden új partnerrel meg kell tanulni szerelmeskedni. Pont ez a legszebb része, az eleje, az összecsiszolódás és egymásra hangolódás.

A szexuális énképet javítja, ha az illető tisztában van a saját értékeivel.

Ha egy férfi nem hagyja ki a csókolózást, simogatást, ha nem ugrik rögtön azonnal a puncira, hanem szán időt a felvezetésre, máris jó eséllyel kezdi a szexet. A csikló a női test legérzékenyebb pontja, azok a nők, akik maszturbálnak, a csiklójuk izgatásával, nyomásával, simogatásával kondicionálják magukat az orgazmusra. A csiklót tehát nem szabad kihagyni a felvezetésből, de ahogy mindennek, ennek is kell némi idő: a nedvesedés elérése például elegendő ahhoz, hogy a csikló izgatása kézzel, szájjal, vagy mindkettől együtt megtörténjen. Lehetséges, hogy a két test méretbeli különbsége igen eltérő: túl tág a hüvely a pénisznek és a nő nem érzi a behatolást, ezen intim torna gyakorlatokkal, szexpózok próbálgatásával és egyéb trükkökkel (a férfi beteszi a pénisze mellé az egyik ujját például) lehet javítani.

A kisebb péniszméretet némelyik szexpóz is segíti a hüvelyben, például minden hátsó pózt érdemes kipróbálni. A kanál póz, amikor a férfi a nő háta mögé fekszik, nagykiflibe, és egy kicsit lejjebb csúszik, pont be tud hatolni a neki háttal felvő nő testébe. A csikló is elérhetővé válik, kézzel, behatolás közben bátran lehet simogatni. A jó szeretők megkérdezik, hogy „Ez tetszik? ezt szereted?”, vagy nonverbálisan kérik, a nő kezének használatával, hogy mutassa meg a nő, számára hogyan lenne jobb az együttlét. Ezeket betartva száz százalékos lehet a siker, és a kis mérettel járó önértékelési problémák, a félelem és magabiztosság teljes hiánya a múlté lehet.