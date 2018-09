Gyanútlanul kivettek az Airbnb-n egy szobát, fogalmuk sem volt, hogy nincsenek egyedül

Dougie Hamilton és a barátnője Kanadába utazott nyaralni, ahol a helyi hotelek helyett egy szimpatikus Airbnb-n hirdetett apartmant néztek ki maguknak. A 34 éves skót férfi elmondta, hogy egy ideig minden rendben ment, semmi gyanúsat nem tapasztaltak, de aztán észrevették, hogy nincsenek egyedül.

Ugyanis egy rejtett kamerán keresztül végig meg voltak figyelve.

Hamiltonék csak akkor vették észre az eszközt, amikor visszatértek egy egész napos túráról. A mini eszköz ébresztőórába volt rejtve és végig rögzítette a szobában történteket. A pár elmondta, hogy szerencsére semmi intimet nem csináltak a szálláson, mivel csak 20 percet tartózkodtak ott a városnézés előtt.

10 percen keresztül néztem azt az órát, végig kényelmetlenül éreztem magam.

– mondta Hamilton, aki felfedezte, hogy egy vezeték van bedugva a rejtett kamerába, ami veszi őket.

A pár feljelentést tett a helyi rendőrségen, a nyomozás azóta is folyik az ügyben. A helyszínre érkeztek az Airbnb biztonsági szakemberei is, akik eltávolították a kamerát és felvették a kapcsolatot a tulajdonossal. Az Airbnb közölte, hogy a szállást hirdető tulajdonost azonnal eltávolították az oldalról. A szerencsétlenül járt pár egy közeli szállodában kapott új apartmant, amit az Airbnb fizet, plusz kártérítésre is számíthatnak a cégtől.

Mirror