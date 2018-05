Rekordot döntött egy pénztárosnő az Everesten

Kami Rita veterán hegyi vezető

22-szer is megmászta az Everestet,

ezzel világrekordot döntött, ő jutott fel a legtöbbször a világ legmagasabb csúcsára. Megdőlt szerdán a női mászók rekordja is: a nepáli származású Lhakpa Sherpa 9. alkalommal jutott fel a világ legmagasabb pontjára. A 48 éves nepáli serpa szerdán érte el a 8848 méteres hegytetőt. Kami Rita a szerdai csúcshódításig egyike volt annak a három hegymászónak, akik 21-szer jutottak fel a Csomolungmára.

A nepáli magashegyek lábainál élő serpa népcsoport tagjait gyakran fogadják fel a Himalájához érkező külföldi hegymászók, mert erősek és szervezetük jól alkalmazkodik a magaslatokhoz.

Kami Rita a szintén igen tapasztalt apja nyomdokain járva lett hegyi vezető. Profi szinten 1992 óta vezet túrákat, a Mount Everestet két évvel később mászta meg először, akkor még csak 49 fő egyikeként, miközben ma már évente több százan feljutnak a világ legmagasabb pontjára. A serpa 2008-ban, 2011-ben és 2013-ban kétszer is feljutott. A hegyi vezető közölte, hogy még legalább további két alkalommal akarja megmászni az Everestet, mert elég fittnek érzi magát, hogy meglegyen a 25 csúcshódítás.

Megdőlt szerdán a női mászók rekordja is: a nepáli származású Lhakpa Sherpa, aki pénztárosnő egy amerikai szupermarketben, 9. alkalommal jutott fel a világ legmagasabb pontjára.A 44 éves nő jakpásztorok lányaként született Nepálban, és külföldi expedíciók hordárjaként és konyhai kisegítőjeként dolgozott, míg el nem kezdte maga is a mászást. Jelenleg Connecticut államban él, de szíve minduntalan visszahúzza az Everestre. Azt mondta, folytatni fogja a csúcstámadásokat, hogy más nepáli nőket is hegymászásra ösztönözzön.

A nők rangsorában a második helyen az amerikai Melissa Sue Arnot áll, aki eddig hatszor mászta meg a Csomolungmát.

Míg Kami Rita a legtöbbek által használt nepáli oldalon mászta meg a Csomolungmát, Lhakpa Sherpa tibeti (kínai) oldalról hódította meg.

A csúcsra vezető utat a héten nyitották meg Nepálban a számos országból érkezett, mintegy 340 hegymászó és hegyi vezetőik előtt, hogy az idei tavaszi mászószezonban felkapaszkodjanak az Everestre. A jó időjárási körülményeket kihasználva hegymászók tucatjai értek fel az Everestre szerdán.

Europress/AFP/Robert Schmidt