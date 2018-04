Horváth Éva: Rettegtem a kisfiam első utazásától

Horváth Évát terhessége idején többször figyelmeztették rajongói, hogy macskája veszélyt jelenthet majd születendő gyermekére, a modell azonban kitartott tizenkét éves kedvence mellett, akit kisfia, a 2017 májusában született Kristóf is imád. Horváth Éva a Prevital és Noé állatotthon közös 1 Ft +1% kampányának támogatója lett.

A várandós kismamáknál általában felmerül a kérdés, hogy megtarthatják-e házi kedvenceiket. Te elgondolkodtál rajta?

Soha nem merült fel bennem, hogy megválnék a macskámtól csak azért mert terhes vagyok, inkább utánaolvastam, hogy valójában milyen veszélyekkel járhat a várandósság alatt a macskatartás. A toxoplazmózis valóban veszélyes lehet, de arra, hogy egy macskától kapd el ezt a fertőzést körülbelül 5% esélyed van. Utána amúgy – természetesen miután beszéltem egy állatorvossal – írtam is egy blogbejegyzést erről a témáról, mert rengetegen támadtak, hogy felelőtlen vagyok. Igazából egy rosszul átsütött hústól, vagy egy mosatlan almától is hamarabb elkapod a toxoplazmózist, a macskáktól való félelmünk ebben a témában viszont csak egy rossz beidegződés. Szomorú, de sokan ezért szabadulnak meg a kedvenceiktől, én meg még Balin is macskákat mentek.

Balin? Oda általában pihenni járnak mások, nem?

Általában igen, én is pihentem, de nem tudtam nem segíteni ezeken a cicákon. Sétáltunk a főút mellett és egyszer csak meghallottam valami nyávogást az egyik szemetesből, amit először nem is értettem, mert ki az aki kiscicákat dobna ki a szemétbe, de mégis onnan jött. Parádés volt, ahogy gyerekkel a hónom alatt próbáltam kiszedni a cicákat úgy, hogy közben ne érintkezzenek egymással. Végül sikerült, el is vittük őket az egyetlen állatotthonba, amit a környéken találtunk.

Rengeteget utaztok a családoddal, amiről rendszeresen videóblogolsz. A kisfiad hogyan bírja az utazást?

Nagyon szeret utazni, már most túl van több mint húsz repülőúton. Sokkal jobb neki ott, látja a világot, illetve itthon be lettünk volna szorítva a négy fal közé, amilyen szörnyű idő volt télen. Kristóf eleve egy nagyon kíváncsi kisfiú, a repülőtereket például kifejezetten szereti. Én amúgy is mindig azt mondom, hogy az utazás nem a gyereknek fárasztó – neki élmény –, hanem nekünk. Ő alszik, élvezi az utaskísérők előadását, de szülőként nyilván folyamatosan ráfigyelsz. Én például az első utazástól rettegtem, hogy vajon hogyan viseli majd a repülést, hogy mit hagyok otthon, mire nem tudok felkészülni, de közben rájöttem, hogy teljesen feleslegesen.

Tulajdonképpen a vlogod is ezt a témát járja körül, hogy hogyan lehet kisgyermekkel utazni. Honnan jött az ötlet?

Egyáltalán nem találtam ezzel a témával kapcsolatban semmilyen infót az interneten és akkor jöttem rá, hogy azért hiány van a piacon. Amúgy nagyon szerettem az ilyen jellegű blogokat, Kristóf születése előtt is rendszeresen követtem egy-két külföldi bloggert, akik babával járták a világot, de ezekben sem volt semmilyen infó, azzal kapcsolatban hogy mire kell figyelnünk, vagy mire van szükségünk. Szeretném bemutatni a követőimnek, hogy ezektől a dolgoktól nem kell félni, mert utólag a gyereknek hatalmas élmény lesz. Merjünk utazni és merjünk macskát is tartani.