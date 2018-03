A család kutyája ölt meg egy 4 éves kisfiút

Meghalt vasárnap egy négyéves kisfiú a texasi Converse városában, miután házuk kertjében rátámadt a család kutyája – jelentette a helyi sajtó. A gyerek egyedül játszott a kertben, ahol a Bexar megyei seriff, Javier Salazar elmondása szerint „túl közel kerülhetett” a láncon tartott kutyához.

– mondta el Salazar.

A seriff közlése szerint Noah Trevino élettelen volt, amikor megmentették a kutyától. A családtagok megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel. A kisfiú mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

This type of news is hard to cover. BCSO says this family dog attacked and killed a 4-year-old boy in a Converse neighborhood today. pic.twitter.com/Sgq6mtfByd

— David Caltabiano (@DavidCaltabiano) 2018. március 25.