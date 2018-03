Nem nagyon tudok aludni a szexhiány okozta fájdalom miatt

Újabb kérdést kaptunk a Kérdezd a szexterapeutát! blogra, a libidóhiány és az elutasítás sokak gondja: a témában most azt kérdezi egy ötvenes férfi, mire számíthat, ha hátralévő életében maximum a saját kezére számíthat. A nő elutasító magatartása rettenetesen rossz hatással van hosszú távon a férfira. Ha van a témában tapasztalatod, ha te máshogy oldanád meg, vagy ugyanezt éled át, esetleg teljesen más témában szeretnél választ kapni, írd meg nekünk a timea.sereg@24.hu email címre.

51 éves korban egy férfinek nagyon nehéz azzal szembesülnie, hogy már semmilyen szex nem lesz az életében. Szeretem a feleségem, számomra ő igazán vonzó nő, nyilván nem is lennék mással, őt kívánom, szeretem. Borzasztóan erős nő, semmilyen terápiára nem lehetne vinni, senkire és semmire nem hallgatna, olyan, aki egyébként mindent megtesz a családjáért, de az életet ne akarja más megmondani neki, mert ő jobban tudja. A feleségem akár a filmben felbukkanó szexuális jelenetet sem tudja megnézni, egyszerűen idegesíti, inkább otthagyja. Csókolózni sohasem szeretett, ez az intimitás nem volt az életünk része. A szexualitás hiánya miatt nem tudnám otthagyni a családom, de nem tudok más kapcsolatot sem kialakítani. Nem is tartanám etikusnak, tisztának. Megoldásnak a problémánkra talán csak olyan helyzetet tudnék elképzelni, ahol a terapeuta regresszió során feltárja a feleségem problémáinak eredetét. De nyilván az életfelfogása miatt nem tudnám terapeutához elvinni. Nem is a megoldás miatt írok, mert erre a helyzetre nem lehet találni. A kérdésem az, hogy ha egyáltalán nem élek szexuális életet, vezethet-e bármilyen betegséghez, mert hiába végzek önkielégítést, már nem számít. Éjszakánkét fájdalmaim vannak, nem nagyon tudok aludni, hiányzik a szex, a lelki béke. Egy idő után nyilván teljesen frusztrált lesz az ember, de a hosszútávú szexmentes élet mi mindenhez vezethet egy férfinál?

A levelet János nevű olvasónktól kaptuk, akinek természetesen nem ez a neve, de az ő kilétét is diszkréten kezeljük. A kérdése az, mi mindenre számíthat, ha élete végéig az önörömszerzés marad az egyetlen módja a szexuális életének.

Mit lehet tenni?

A nő libidóhiánya a férfire rettenetesen rossz hatással van hosszú távon. Egy-egy elutasítás felér egy pofonnal, idővel már nem akar a férfi közeledni, mert fél az elutasítástól, szégyellni kezdi a vágyait. Hobbiba menekül, szinte biztos, hogy egyre több olyan új szokása lesz, amit csak azért vesz magára, hogy kerülje az otthoni gondokat. A pornó és a maszturbálás nem lesz megoldás, értelemszerűen a feleséggel, barátnővel vágyik arra, hogy megélje a maga teljes szexualitását. A férfi lefojtja tehát a vágyát, aminek hatása lesz a pszichére. Dicséretes, hogy az olvasó nem egy harmadik féllel szeretné pótolni a hiányt, sok-sok férfi ezt az utat választja.

Önértékelési zavar, merevedési problémák, bűntudat érzése, amiért a szexre vágyik, ezeket biztosan minden olyan férfi tapasztalja magán, akit elutasít a szerelme az ágyban.

Sokan gyanakodnak a hűtlenségre, hogy esetleg a barátnő, feleség valaki más iránt érez vágyat, a gyanakvás egészen odáig is elérhet, hogy nyomozni kezdenek a partner után, a féltékenység egészen nagy mértékben lehet jelen. Személyiségtorzulás is megjelenhet a hosszútávú hatásként, megtörténhet, hogy a saját személyiségüket elveszítik a gondok miatt. Bár az olvasó kérdései arra irányultak, vele mi fog történni, ha már soha többé nem él szexuális életet, mégis válaszolni kell arra is, hogy mi a probléma gyökere. A feleség állandó elutasításának biztos, hogy van oka, elképzelhető, hogy történt vele valami, ami ennyire hatással van a magánéletére, hogy a csókolózás sem esik jól.

Akár egy korábbi bizalomtörés a párkapcsolatban is okozhat ilyen gondot, de a rengeteg stressz, a nem alvás, a munka is leterhelheti az embert annyira, hogy kiégjen. A Burnout-szindróma egyik mellékhatása a vágy teljes hiánya. Az is lehet, hogy szervi, hormonális oka van a libidóhiányának, de az is előfordulhat, hogy szedett valamilyen gyógyszert, aminek mellékhatásaként jelentkezett a libidóhiány. Akár a lelki erőszakkal teli munkahelyi környezet is elnyomhatja annyira, hogy megszűnt az érdeklődése a szex iránt. Van mód arra, hogy terápiás környezetben megoldják együtt a problémát, nem egy férfi keres meg azért terapeutát, mert a felesége elutasítja. Már az is segítség lehet, ha az egyik fél, az olvasó szakmai segítséget kér, ezzel is előidézve a változást az életében.

