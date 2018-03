Tényleg a kínai légitársaság stewardessei vettek részt ezen az orgián?

Ez a kérdés foglalkoztatja most az egész távol-keleti országot.

Lassan kapcsoltak a kínai cenzorok és szinte az egész kínai internetet bejárták azok a képek és videók, amik egy orgián készültek. A felvételeken legalább hat meztelen ember, négy nő és két férfi látható, semmit sem bíznak a képzeletre.

A klipek kikerülése után hamarosan elindult a pletyka, miszerint minden résztvevő a China Eastern Airlines vagy leányvállalata, a Shanghai Airlines légiutas-kísérője, akik Madridban szórakoztatták így magukat.

A légitársaság viszont tagadja, hogy bármi közül is lenne a szereplőkhöz, ennek ellenére tartja magát a híresztelés, hogy a China Eastern Airlines alkalmazottai vannak rajta, és egyesek megjegyzik, szerintük inkább öt nő és négy férfi van a felvételeken.

Vannak olyanok is, akik a légitársaság oldalára álltak, és arról írnak, hogy a videók egy thaiföldi luxusüdülőben készültek, és nem stewardessek, hanem prostituáltak láthatóak benne.

Az esetet megíró Shanghaiist cikkében a kínai internetről javarész letörölt videók mellett azt is elolvashatjuk, hogy nem szabad feltétlenül hinni az ilyen pletykákban, és erre egy példát is hoznak az elmúlt egy hétből, amikor egy videóról azt állították, hogy egy főnök és alkalmazottja szeretkezik egy asztalon, amit véletlenül élőben közvetítettek. Erről azonban kiderült, hogy hazugság, amit a cég két alkalmazottja kezdett el terjeszteni. Le is tartóztatták őket.

Kiemelt kép: Twitter