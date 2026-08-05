Eloltották a tüzet Székesfehérvárnál

Nagyjából hatórás munkával oltották el a tűzoltók a Székesfehérvár szélén, körülbelül százötven hektáron keletkezett tüzet – írta a Katasztrófavédelem az MIT-nek. Korábban beszámoltunk róla, hogy ég a tarló Székesfehérvár határában, mostanra azonban teljesen sikerült megfékezni a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint nyolc település hivatásos tűzoltói, egy létesítményi tűzoltóság egysége, illetve tíz település önkéntes tűzoltói fékezték meg a lángokat, az egységek az utómunkálatokat végzik. A környék két utcájából hatvanegy embert menekítettek ki, őket már visszaengedték otthonukba. A tűzeset jelentős anyagi kárt okozott, három zártkerti ingatlan és egy tanya érintett. Cser-Palkovics András, a város polgármestere közölte: az önkormányzat minden segítséget megad az érintetteknek.