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A következő élő közvetítés része Átfogó energiafejlesztési tervről döntött a kormány, eloltották a székesfehérvári tarlótüzet, több melegrekord is megdőlt

Eloltották a tüzet Székesfehérvárnál

Mohos Márton / 24.hu
admin Ősze András
2026. 08. 05. 19:27
Mohos Márton / 24.hu

Nagyjából hatórás munkával oltották el a tűzoltók a Székesfehérvár szélén, körülbelül százötven hektáron keletkezett tüzet – írta a Katasztrófavédelem az MIT-nek. Korábban beszámoltunk róla, hogy ég a tarló Székesfehérvár határában, mostanra azonban teljesen sikerült megfékezni a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint nyolc település hivatásos tűzoltói, egy létesítményi tűzoltóság egysége, illetve tíz település önkéntes tűzoltói fékezték meg a lángokat, az egységek az utómunkálatokat végzik. A környék két utcájából hatvanegy embert menekítettek ki, őket már visszaengedték otthonukba. A tűzeset jelentős anyagi kárt okozott, három zártkerti ingatlan és egy tanya érintett. Cser-Palkovics András, a város polgármestere közölte: az önkormányzat minden segítséget megad az érintetteknek.

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