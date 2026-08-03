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A következő élő közvetítés része A Sándor-palotában egyeztettek a frakcióvezetők, ma még nem áll le a paksi atomerőmű

Bóka János az energiakrízisről: Hogy nincsen nagyobb baj, az az elmúlt 16 év fejlesztési eredményeinek köszönhető

Hegedüs Róbert / MTI
admin Rugli Tamás
2026. 08. 03. 10:01
Hegedüs Róbert / MTI

A Sándor-palotába menet posztolt egy videót Bóka János, a Fidesz új frakcióvezetője, melyben kijelentette: az, hogy a tiszás Forsthoffer Ágnes – aki jelenleg az államfői feladatokat látja el ideiglenesen – egyeztetésre hívta a parlamenti pártok frakcióvezetőit, egyértelmű jele annak, hogy a kormány nem tudja kezelni a válságot.

Bóka a videójában kijelentette azt is, hogy az elmúlt 16 évben a Fidesz-kormányok sikerrel előzték meg a mostanihoz hasonló válságok kialakulását, és az, hogy ma sincs nagyobb baj, az a cégek és a magyar emberek önkorlázotása és áldozatvállalása mellett „az elmúlt 16 év fejlesztési eredményeinek köszönhető”.

Bóka ezt követően arról kezdett beszélni, hogy a tény, hogy az energiaválság közepén „frakcióvezetői megbeszélést kell tartani”, mutatja, hogy az elmúlt hónapokban a kormányzati munkával „valami nagyon nem volt rendben”. Azt ugyanakkor sietett leszögezni, hogy a pártja minden szakmai javaslathoz és kormányzati kezdeményezéshez együttműködve fog viszonyulni a megbeszélésen. És aztán hozzátette, hogy ilyen egyeztetésnek szerinte egyébként nincs helye a Sándor-palotában.

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A Sándor-palotában egyeztettek a frakcióvezetők, ma még nem áll le a paksi atomerőmű
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