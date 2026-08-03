Bóka János az energiakrízisről: Hogy nincsen nagyobb baj, az az elmúlt 16 év fejlesztési eredményeinek köszönhető

A Sándor-palotába menet posztolt egy videót Bóka János, a Fidesz új frakcióvezetője, melyben kijelentette: az, hogy a tiszás Forsthoffer Ágnes – aki jelenleg az államfői feladatokat látja el ideiglenesen – egyeztetésre hívta a parlamenti pártok frakcióvezetőit, egyértelmű jele annak, hogy a kormány nem tudja kezelni a válságot.

Bóka a videójában kijelentette azt is, hogy az elmúlt 16 évben a Fidesz-kormányok sikerrel előzték meg a mostanihoz hasonló válságok kialakulását, és az, hogy ma sincs nagyobb baj, az a cégek és a magyar emberek önkorlázotása és áldozatvállalása mellett „az elmúlt 16 év fejlesztési eredményeinek köszönhető”.

Bóka ezt követően arról kezdett beszélni, hogy a tény, hogy az energiaválság közepén „frakcióvezetői megbeszélést kell tartani”, mutatja, hogy az elmúlt hónapokban a kormányzati munkával „valami nagyon nem volt rendben”. Azt ugyanakkor sietett leszögezni, hogy a pártja minden szakmai javaslathoz és kormányzati kezdeményezéshez együttműködve fog viszonyulni a megbeszélésen. És aztán hozzátette, hogy ilyen egyeztetésnek szerinte egyébként nincs helye a Sándor-palotában.