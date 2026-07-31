Magyar: Paks kiesése 50 milliárdos kárhoz vezet, a fideszesek ne dezinformáljanak

Miután Magyar visszavette a szót, arról beszélt, hogy el kell kerülni a benzinturizmust. Bemutatott egy táblázatot is arról, hogy Magyarországon nem drágább az üzemanyag kiskereskedelmi ára, mint a környező országokban.

Elmondta, hogy Paks leállítása 50 milliárd forintos kieséshez vezet. Mint mondta, erről nem jókedvükben döntenek a szakemberek. A fideszes képviselőket és „propagandistákat” a az emberek dezinformálásának befejezésére szólította fel, ugyanis büntetőjogi felelőssége van annak, ha ezt teszik.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy este találkoznak a kritikus infrastruktúrákért felelős intézmények képviselőivel. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elöregedett vezetékeken előfordulhatnak csőtörések a vízhálózatban. A korábbi kormányt tartja felelősnek azért, hogy a vezetékeket nem újították fel.

Megtudhattuk azt is, hogy Orbán Anita külügyminiszter egyeztetni fog a környező országokkal a Duna vízállása miatt.

Kérdésre válaszolva azt mondta Magyar, hogy a stratégiai üzemanyag-tartalékhoz nem kell hozzányúlni, de ha elszabadulnának az árak, akkor a kormány beavatkozik majd. Hernádi Zsolt ehhez hozzátette, hogy a világpiacon tapasztalható üzemanyaghiány, de Magyarországon 87 napra elég stratégiai tartalék áll rendelkezésre.