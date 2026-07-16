Esővel indul a csütörtök a Dunántúlon

Csütörtökön eleinte nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég, majd a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap – írja a Kiderül.

Reggel, délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is – de inkább az Északi-középhegységben és az Alpokalján – lehetnek csapadékgócok.

A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.

Késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.