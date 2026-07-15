Miután összevesztek, fél méterről arcon lőtte ismerősét egy férfi, most vádat emeltek ellene

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmény miatt. Az elkövető a haragosát az utcán gázriasztó fegyverrel üldözte, többször arcon lőtte.

A vádirat szerint a vádlott 2023. december végén, hajnalban autózva észrevette az út szélén gyalogoló ismerősét, akivel aznap este szóváltásba került. Az elkövető kiszállt a gépjárműből, szidalmazta a férfit, majd

egy gáz riasztó fegyverrel mintegy fél méter távolságból többször az arca felé lőtt.

A sértett a szántóföldön futva menekült, a vádlott viszont üldözte, közben ismételten rálőtt, amikor utolérte, a fegyver markolatával hátulról leütötte. A földre került sértettet közvetlen közelről az arcán újból meglőtte, majd elhagyta a helyszínt.

A sértett a cselekmény következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el, azonban a gáz riasztó fegyverrel leadott lövés alkalmas súlyos sérülés okozására. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést, valamint a gáz riasztó fegyver és gáz töltények elkobzását indítványozta.