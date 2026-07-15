gázriasztó fegyverarcon lőttékvádemelésencs
Belföld

Miután összevesztek, fél méterről arcon lőtte ismerősét egy férfi, most vádat emeltek ellene

admin Rugli Tamás
2026. 07. 15. 14:15
A sértett a szántóföldön futva menekült, de a vádlott utolérte, leütötte, majd a gázriasztó fegyverrel újra rálőtt.

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmény miatt. Az elkövető a haragosát az utcán gázriasztó fegyverrel üldözte, többször arcon lőtte.

A vádirat szerint a vádlott 2023. december végén, hajnalban autózva észrevette az út szélén gyalogoló ismerősét, akivel aznap este szóváltásba került. Az elkövető kiszállt a gépjárműből, szidalmazta a férfit, majd

egy gáz riasztó fegyverrel mintegy fél méter távolságból többször az arca felé lőtt.

A sértett a szántóföldön futva menekült, a vádlott viszont üldözte, közben ismételten rálőtt, amikor utolérte, a fegyver markolatával hátulról leütötte. A földre került sértettet közvetlen közelről az arcán újból meglőtte, majd elhagyta a helyszínt.

A sértett a cselekmény következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el, azonban a gáz riasztó fegyverrel leadott lövés alkalmas súlyos sérülés okozására.  Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést, valamint a gáz riasztó fegyver és gáz töltények elkobzását indítványozta.

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