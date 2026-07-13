Karácsony: Itt lenne az ideje elengedni az augusztus 20-i tűzijátékot

Nem most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg mindörökre? Szerintem itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegőszennyezése, zajszennyezése és az élő környezetnek okozott pusztítása nélkül. És a tűzijátékra költött közpénznek is lenne jobb helye, az biztos.

– írja Karácsony Gergely a Facebookon.

Tisztelem a kormány erőfeszítéseit, hogy az augusztus 20-ai állami ünnep szervezését kiszabadítsa az Orbán-kormány pazarló és fennhéjázó örökségéből. Nagyon jó iránynak látom, hogy a kiírt közbeszerzésben az ünnepi látványosságot fényjátékkal, zenével, családi programokkal igyekszik biztosítani. De még mindig benne van a programban az a fránya tűzijáték, igaz, kisebb költségvetéssel, mint amennyit Rogánék az elmúlt években a csókosaik kitömésével eldurrogtattak. Mondjuk, azon a pazarláson lehet is, kell is spórolni. Az elmúlt években minden augusztusban igyekeztem elmondani, hogy a tűzijátékot káros, idejétmúlt dolognak tartom. Ezernyi szakmai anyag támasztja alá, hogy indokolatlan pusztítást okoz a városi élő környezetnek, a velünk vadon élő állatoknak, a méhektől a madarakig, és a háziállatoknak is, súlyos környezeti terhelést és zajszennyezést jelent, sokaknak egészségügyi problémát is okoz, szennyezi a levegőt, a vizet, mindent.

– teszi hozzá a főpolgármester, kiegészítve azzal, hogy tudja, sokan szeretik a pár perces látványosságot, de szerinte ez modern eszközökkel, például fényvetítéssel is biztodítható.

Ráadásul idén már több mint 230 ezer ember írta alá azt a petíciót, amely azt támogatja, hogy a tűzijáték költségeit az aszály elleni védekezésre fordítsák. Az aszály, a vízhiány kérdése nyilván nem oldható meg egészében ebből a pénzből, de hogy ott minden közforintnak jó helye van, az is biztos. Budapesten is folyamatosan monitorozzuk a Duna vízállását, annak a hatását a budapesti vízellátásra, és most úgy tűnik, éppen augusztus közepére lehet ebből komolyabb kihívás. Szóval én nem ismerek komoly érvet a tűzijáték mellett, annál többet ellene. Ez is egy olyan örökség, amit ideje meghaladni, és most van erre ok is, lehetőség is.

– zárja Karácsony.