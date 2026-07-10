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Belföld

Ejtőernyős ugrást hajtott végre Ruszin-Szendi Romulusz

Horváth Júlia / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 07. 10. 16:18
Horváth Júlia / 24.hu

Hosszú kihagyás után ejtőernyős ugrást hajtott végre a honvédelmi miniszter, aki vezérkari főnöki beosztásból való eltávolítása után lett a Tisza politikusa, majd kormánytag.

Jelentem ma újra eggyel több ejtőernyős katonája van Magyarországnak

– írta egy rövid videós bejegyzés mellett pénteken Ruszin-Szendi Romulusz.

A miniszter köszönetet mondott kiképzőinek, beleértve azt is, aki most felfrissítette az ismereteit. Köszönetet mondott egyúttal a pártja szavazónak, akik nélkül szerinte nem térhetett volna vissza vissza „azokhoz akiknek a feladata Magyarország védelme”.

A honvédelmi miniszterről még a választások előtt írtunk egy részletes, a pályaívét, családi hátterét bemutató portrécikket, amelyben kitértünk az őt ért súlyos bírálatokra is. A cikket ide kattintva lehet elolvasni.

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