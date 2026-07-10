Ejtőernyős ugrást hajtott végre Ruszin-Szendi Romulusz

Hosszú kihagyás után ejtőernyős ugrást hajtott végre a honvédelmi miniszter, aki vezérkari főnöki beosztásból való eltávolítása után lett a Tisza politikusa, majd kormánytag.

Jelentem ma újra eggyel több ejtőernyős katonája van Magyarországnak

– írta egy rövid videós bejegyzés mellett pénteken Ruszin-Szendi Romulusz.

A miniszter köszönetet mondott kiképzőinek, beleértve azt is, aki most felfrissítette az ismereteit. Köszönetet mondott egyúttal a pártja szavazónak, akik nélkül szerinte nem térhetett volna vissza vissza „azokhoz akiknek a feladata Magyarország védelme”.

A honvédelmi miniszterről még a választások előtt írtunk egy részletes, a pályaívét, családi hátterét bemutató portrécikket, amelyben kitértünk az őt ért súlyos bírálatokra is. A cikket ide kattintva lehet elolvasni.