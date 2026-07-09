áder jánosfidesz-kdnptüntetéspercről percre
A következő élő közvetítés része Az alkotmányosság felszámolása ellen tüntet a Fidesz-KDNP a Sándor-palotánál

Áder János: Deák Ferenc a Fidesszel együtt tüntetne

Stop Önkény tüntetés
Varga Jennifer / 24.hu
A Fidesz–KDNP Stop Önkény! címmel hirdetett demonstrációja 2026. július 9-én a Sándor-palota előtt
24.hu
2026. 07. 09. 19:14
Stop Önkény tüntetés
Varga Jennifer / 24.hu
A Fidesz–KDNP Stop Önkény! címmel hirdetett demonstrációja 2026. július 9-én a Sándor-palota előtt

A volt köztársasági elnök messziről indítja a beszédét. Felidézte, hogy a hivatali idejének kezdetén megtalálták Nagy Ferenc miniszterelnök lemondó nyilatkozatát, akit megzsaroltak a kisfia túszul ejtésével, majd kijelenti, hogy ő azért lett politikus, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő, és ezért fogadta el azt is, hogy ma beszédet mondjon. „A demokráciát veszély fenyegeti, a köztársasági elnököt alkotmánysértő módon akarják eltávolítani”, majd azt állította:

Ha Deák Ferenc élne, akkor ma itt élne velünk,

jelentette ki, majd idézett tőle: „A törvénysértés, a törvények teljesítésének elmulasztása, a törvényes szabadság önkényes korlátozása, rendre nem vezethet, sőt inkább a rendnek fentartását veszélyezteti. Törvényt sérteni annak, ki anyagi erővel bir, nem nehéz; de szellemi erőnek hiányára mutat mindenkor. A szellemileg erős hatalom hódol a törvények parancsának, kiméli másoknak jogait, eltűri, sőt tiszteli hatalmának törvényszabta korlátit még akkor is, ha ezen korlátok neki nem kedvesek.”

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Magyar közzétette a volt államfő amerikai útjának részletes programját – Áder válasza: találkozunk a bíróságon
Meghalt Bonnie Tyler
Ilyen filmsztár ritkán születik: képgaléria a ma 70 éves Tom Hanksről
Magyar Péter Áder Jánosnak: Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson!
Ügyészség: soron kívüli eljárás folyik a Zsolti bácsi-ügyben – összefoglaltuk, mit tudni róla
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik