Tizedik emeltről akarta ledobni volt barátnőjét, csak az utolsó pillanatban illant el a hajnali tragédia

Letartóztatták a férfit, aki vasárnap hajnalban le akarta dobni egy tízemeletes miskolci ház tetejéről volt barátnőjét – derül ki a RTL Híradójából. A riport szerint a férfi a nyolcadik emeletről a tetőig vonszolta fel a nőt, akit át is emelt a tető korlátján, ám a nőnek az utolsó pillanatban mégis sikerült elmenekülnie.

A RTL Híradó szerint a nő pár hete szakított a férfival, utóbbi azonban ezt nem bírta elviselni. A férfi gyakran ivott és agresszív volt vele, a szakítás után zaklatta. Vasárnap hajnalban is feltűnt a lakásánál, és amikor a nő kijött a folyosóra, a férfi felvonszolta a tetőre. Amikor a nő kiszabadult, a szomszédok segítettek neki visszajutni a lakásban.

A férfi ellen jelenleg több büntetőeljárás is folyik, miután korábbi barátnőit is zaklatta.