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Kiderült, mikor lesz szabadságon a Magyar-kormány és a Tisza-frakció

Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatója az országgyűlés plenáris ülése után az Országház Vadász- termében 2026. június 22-én., Fotó: Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 07. 08. 15:15
Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatója az országgyűlés plenáris ülése után az Országház Vadász- termében 2026. június 22-én., Fotó: Mohos Márton / 24.hu

Nem lesz ott a másfél hét múlva kezdődő tusnádfürdői fesztiválon Magyar Péter és a kormány más tagjai sem – írja a Telex. A portál azt a tájékoztatást kapta a kormánytól, hogy Magyar Péter „korábbi tájékoztatása szerint a magyar kormány és a Tisza-frakció munkával tölti a teljes nyarat – beleértve a tusnádfürdői fesztivál időszakát is –, ez alól csak az augusztus 10. és 20. közötti időszak jelent kivételt”.

Azaz nemcsak a miniszterelnök, hanem más se megy el a Tiszából Tusványosra, ahol majd Orbán Viktor ismét beszédet mond.

Arra egyébként – emlékeztet rá a Telex – korábban volt némi esély, hogy Tusványoson akár nyilvános vita is lehet majd a Tisza és a Fidesz között. A fideszes Németh Zsolt korábban arról beszélt a közmédiában, hogy az idei rendezvényt párbeszédközpontúbbá akarják tenni, „ezért a mostani kormányzati garnitúrát” is meghívják. A lehetséges meghívottak között név szerint is megemlítette Tarr Zoltán nemzetpolitikáért felelős minisztert, Heidl György államtitkárt és Kollai István nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt.

Ám ebből, úgy tűnik, nem lesz semmi.

Magyar Péter egyébként a Tisza Párthoz közeli erdélyi táborba sem megy el. (A neve: Közösségi Párbeszéd Tábor Homoródfürdőn.)

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